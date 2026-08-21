"Хоче він, чи ні". Білецький має стати для України новим Коновальцем або Бандерою, - Безсмертний

Українська політика має відродитися через появу нових лідерів

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Український військовий, громадський та політичний діяч, перший командир "Азову" Андрій Білецький може відіграти таку ж значущу роль для України, як провідні лідери українського національно-визвольного руху. Йдеться про постаті масштабу Євгена Коновальця, Андрія Мельника, Степана Бандери та Романа Шухевича.

Таку думку в інтерв'ю "Телеграфу" висловив відомий дипломат та політик Роман Безсмертний: Бариг і мародерів Трампа треба виперти з України: Безсмертний про помилки Федорова, мирні переговори і важку зиму

"Політична система починає відроджуватися. Саме суспільство виділяє лідерів, між ними виникне конкуренція, а далі ця конкуренція потребуватиме системи, тобто політичних сил. Це означає, що ми в переддень народження того, що називатиметься "партія Залужного", партія ще когось. Ми знаходимося на етапі, коли українська політика відродиться шляхом появи таких лідерів. І зараз конче необхідно, щоб з правого краю з'явився Білецький. Хоче пан Андрій цього, чи не хоче, а йому доведеться відіграти роль Коновальця, Мельника, Бандери, Шухевича", — переконаний Безсмертний.

Андрій Білецький. Фото: facebook.com/ab3.army

Як відомо, Євген Коновалець, Андрій Мельник, Степан Бандера та Роман Шухевич — це провідні лідери українського національно-визвольного руху минулого століття, які очолювали Організацію українських націоналістів (ОУН) та Українську повстанську армію (УПА). Вони відіграли вирішальну роль у формуванні ідеології та збройній боротьбі за незалежність України проти тоталітарних режимів. Підпільний та військовий опір під їхнім проводом став символом і фундаментом сучасної української державності.

Що відомо про Андрія Білецького

До початку війни Росії проти України Білецький був відомий як активіст націоналістичного руху. Він очолював організацію "Патріот України" та був одним із засновників Соціал-національної асамблеї.

Який шлях пройшов Андрій Білецький. Фото: facebook.com/ab3.army

Після початку російської агресії у 2014 році він долучився до створення добровольчого підрозділу, який згодом отримав назву батальйон "Азов".

У 2014–2019 роках він був народним депутатом України, а також очолював партію "Національний корпус". Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Білецький повернувся до військової служби. У 2025-му він став командиром 3-го армійського корпусу — одного з найбільших з'єднань Сухопутних військ ЗСУ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про Андрія Білецького. В ході протестів за відставку тепер вже колишнього головкома ЗСУ Олександра Сирського, протестувальники закликали, щоб головнокомандувачем став Білецький.