Один з найскладніших років: як IDS Україна втримала частку на ринку, попри зростання витрат

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IDS Україна у 2026 році була змушена знизити очікування щодо прибутковості через різке зростання витрат, однак компанії вдалось впоратися з викликами та зберегти позиції на ринку.

Про це заявив генеральний директор групи компаній IDS Україна Марко Ткачук в інтервʼю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, початкові плани компанії були скореговані з урахуванням масштабного зростання вартості пального, енергоносіїв та матеріалів. Загалом витрати за цими статтями збільшилися приблизно на третину. У результаті компанія переглянула свої очікування щодо прибутковості.

Водночас перше півріччя IDS Україна завершила з доходом майже 3,95 млрд грн, чистим прибутком близько 188 млн грн та EBITDA на рівні 440,5 млн грн. Податкові відрахування зросли на 8,6% у річному вимірі — до 534,9 млн грн.

"Попри те, що 2026 рік став одним з найскладніших від початку повномасштабного вторгнення, компанія спрацювала ефективно", — зазначив Ткачук. За його словами, менеджмент вчасно відреагував на негативні тенденції в економіці, переглянув витрати та провів оптимізацію. Це дозволило компанії підвищити внутрішню ефективність і навіть змінити позиції на ринку.

Водночас на продажі вплинули зниження купівельної спроможності українців, виїзд населення за кордон, внутрішня міграція та несприятлива погода.Проте у першому півріччі продажі у фізичних обсягах все ж зросли на 2%, а чистий дохід на 11% порівняно з аналогічним періодом минулого року. А у серпні компанії вдалося перевищити план продажів на 15%.

При цьому собівартість продукції у 2026 році зросла майже на 50%. Частину цього зростання компанія взяла на себе, що призвело до зниження прибутковості продукції.

Попри це IDS Україна зберегла свою частку на ринку. За підсумками першого півріччя вона становила 40,7% у літрах та 39,9% у грошовому вираженні.

Що відбувається з IDS Україна та АРМА

Окремим викликом для компанії залишається ситуація з корпоративними правами. За словами Ткачука, АРМА перебуває на фінальній стадії конкурсу з відбору нового управителя для корпоративних прав IDS Ukraine.

Гендиректор наголосив, що йдеться саме про управління корпоративними правами та акціями, а не про безпосереднє керування виробничими процесами.

Ткачук також зазначив, що корпоративні права компанії перебувають під арештом з 2022 року, а виплата дивідендів акціонерам заблокована. За його словами, IDS Україна продовжує спрямовувати кошти на виробництво, оплату праці, податків та допомогу ЗСУ. За роки великої війни компанії сплатила понад 4,5 млн грн податків та спрямувала 730 млн грн на благодійність.

У компанії розраховують, що управління корпоративними правами IDS Україна збереже стабільну роботу підприємств та своє лідерство на українському ринку.