Один из самых сложных лет: как IDS Украина удержала долю на рынке, несмотря на рост расходов

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

IDS Украина в 2026 году была вынуждена снизить ожидания по доходности из-за резкого роста расходов, однако компании удалось справиться с вызовами и сохранить позиции на рынке.

Об этом заявил генеральный директор группы компаний IDS Украина Марко Ткачук в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, первоначальные планы компании были скорректированы с учетом масштабного роста стоимости горючего, энергоносителей и материалов. В общей сложности расходы по этим статьям увеличились примерно на треть. В результате компания пересмотрела свои ожидания по прибыльности.

В то же время, первое полугодие IDS Украина завершила с доходом почти 3,95 млрд грн, чистой прибылью около 188 млн грн и EBITDA на уровне 440,5 млн грн. Налоговые отчисления выросли на 8,6% в годовом исчислении — до 534,9 млн грн.

"Несмотря на то, что 2026 год стал одним из самых сложных с самого начала полномасштабного вторжения, компания сработала эффективно", — отметил Ткачук. По его словам, менеджмент своевременно отреагировал на негативные тенденции в экономике, пересмотрел затраты и провел оптимизацию. Это позволило компании повысить внутреннюю эффективность и даже сменить позиции на рынке.

В то же время на продажи повлияли снижение покупательной способности украинцев, выезд населения за границу, внутренняя миграция и неблагоприятная погода. Однако в первом полугодии продажи в физических объемах все же выросли на 2%, а чистый доход на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А в августе компании удалось превысить план продаж на 15%.

При этом себестоимость продукции в 2026 году выросла почти на 50%. Часть этого роста компания взяла на себя, что привело к понижению прибыльности продукции.

Несмотря на это, IDS Украина сохранила свою долю на рынке. По итогам первого полугодия она составила 40,7% в литрах и 39,9% в денежном выражении.

Что происходит с IDS Украина и АРМА

Отдельным вызовом компании остается ситуация с корпоративными правами. По словам Ткачука, АРМА находится на финальной стадии конкурса по отбору нового управляющего для корпоративных прав IDS Ukraine.

Гендиректор подчеркнул, что речь идет именно об управлении корпоративными правами и акциями, а не о непосредственном управлении производственными процессами.

Ткачук также отметил, что корпоративные права компании находятся под арестом с 2022 года, а выплата дивидендов акционерам заблокирована. По его словам, IDS Украина продолжает направлять средства на производство, оплату труда, налоги и помощь ВСУ. За годы войны компания уплатила более 4,5 млн грн налогов и направила 730 млн грн на благотворительность.

В компании рассчитывают, что управление корпоративными правами IDS Украина сохранит стабильную работу предприятий и лидерство на украинском рынке.