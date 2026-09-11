Справа лікарів Ordex: суд готує скаргу на адвокатів звинувачених лікарів

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У четвер і п'ятницю, 10 та 11 вересня, у Київському районному суді Одеси мали продовжити розгляд справи щодо лікарів клініки Odrex Віталія Русакова та Марини Бєлоцерковської, яких обвинувачують у медичній недбалості, яка могла спричинити смерть бізнесмена Аднана Ківана. Однак засідання не відбулися, пише УНН.

Адвокати обвинуваченого Віталія Русакова заявили клопотання про відкладення зазначених судових засідань, адже вони у цей час будуть брати участь в інших судових засіданнях, призначених на ці ж дати.

Суддя вирішив, що причини відкладення є неповажними, та заявив про намір направити ухвалу до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про притягнення захисників лікаря до дисциплінарної відповідальності. Однак судові засідання не відбулися.

Наступне судове засідання у справі заплановано на 16 вересня.

За даними журналістів, це вже не вперше, коли судові засідання відкладаються через неявку адвокатів обвинувачених.

Нагадаємо, що під час засідання 10 вересня суд мав заслухати заперечення захисту Бєлоцерковської на докази сторони обвинувачення. На попередніх засіданнях вже були заслухані аргументи захисту Русакова.

Як пише видання, зараз суд перебуває на одній із ключових стадій процесу – дослідження доказів. Саме під час неї суд має оцінити медичну документацію, висновки судово-медичних експертиз, клінічні протоколи та інші матеріали, на яких ґрунтується обвинувачення. Надалі суд має заслухати висновки незалежного медичного експерта.

Русакова та Бєлоцерковську обвинувачують за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України – неналежне виконання професійних обов'язків медичними працівниками. За версією слідства, після проведення операції медики могли не призначити Аднану Ківану необхідну антибактеріальну терапію та неналежно відреагувати на післяопераційні ускладнення. За висновками судово-медичної експертизи, це могло призвести до розвитку сепсису та смерті пацієнта. Обвинувачені своєї вини не визнають.