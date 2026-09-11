Дело врачей Ordex: суд готовит жалобу на адвокатов обвиняемых врачей

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В четверг и пятницу, 10 и 11 сентября, в Киевском районном суде Одессы должны были продолжить рассмотрение дела в отношении врачей клиники Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской, обвиняемых в медицинской халатности, которая могла повлечь смерть бизнесмена Аднана Кивана. Однако заседания не состоялись, пишет УНН.

Адвокаты обвиняемого Виталия Русакова заявили ходатайство об отложении указанных судебных заседаний, поскольку они будут принимать участие в других судебных заседаниях, назначенных на эти же даты.

Судья решил, что причины отложения неуважительны, и заявил о намерении направить постановление в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры о привлечении защитников врача к дисциплинарной ответственности. Однако судебные заседания не прошли.

Следующее судебное заседание по делу запланировано на 16 сентября.

По данным журналистов, это уже не первый раз, когда судебные заседания откладываются из-за неявки адвокатов обвиняемых.

Напомним, что во время заседания 10 сентября суд должен был заслушать возражения защиты Белоцерковской на доказательства стороны обвинения. На предыдущих заседаниях уже были заслушаны аргументы защиты Русакова.

Как пишет издание, сейчас суд находится на одной из ключевых стадий процесса – исследовании доказательств. Именно в ходе этой стадии суд должен оценить медицинскую документацию, заключения судебно-медицинских экспертиз, клинические протоколы и другие материалы, на которых основано обвинение. В дальнейшем суд должен заслушать заключения независимого медицинского эксперта.

Русакова и Белоцерковскую обвиняют по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками. По версии следствия, после проведения операции медики могли не назначить Аднану Кивану необходимую антибактериальную терапию и ненадлежащим образом отреагировать на послеоперационные осложнения. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, это могло привести к развитию сепсиса и смерти пациента. Обвиняемые свою вину не признают.