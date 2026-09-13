Не підпускайте дітей та собак: у траві по всій Україні з’явилися неприємні "сюрпризи"

Знахідку не можна чіпати та переміщати

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У 20 областях України стартувала масова вакцинація диких тварин від сказу. Через це мешканці країни під час прогулянок на природі або вигулу собак можуть знаходити невеликі брикети розміром із сірникову коробку.

Про це повідомляє Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів. Для вакцинації диких звірів застосовують спеціальні їстівні приманки, усередині яких міститься капсула зі спеціальним препаратом.

Їх розкладають у місцях постійного проживання та пересування диких тварин. Препарат – вітчизняного виробництва. При правильному використанні вакцина абсолютно безпечна для людини, домашніх улюбленців та екосистеми.

Брикети для диких тварин розкидають по всій Україні/Фото: dpss.gov.ua

Проте влада попереджає населення: "Не чіпайте брикети, не підбирайте і не переставляйте їх з місця на місце. Залишіть приманку там, де знайшли — вона призначена виключно для диких тварин".

Зазначимо, якщо ви чи ваша дитина пошкодили брикет і вакцина потрапила на руки – слід ретельно помити їх із милом, а потім звернутися до лікарні.

В Україні стартувала осіння кампанія з імунізації диких тварин проти сказу/Інфографіка dpss.gov.ua

Пероральна імунізація — головний інструмент у боротьбі з поширенням сказу. Лисиці та інші дикі хижаки залишаються основним джерелом інфекції у природі, створюючи постійну загрозу для домашніх улюбленців та людей.

Ефективність цієї методики доведена на практиці у країнах Євросоюзу. Системний підхід та безперервна вакцинація диких м’ясоїдних протягом 5–7 років дозволяють практично повністю ліквідувати осередки захворювання та звести випадки зараження до мінімуму.

"Позитивна динаміка вже спостерігається: за 7 місяців 2026 року кількість зареєстрованих випадків сказу серед тварин зменшилася на 30% порівняно з аналогічним періодом 2025 року", — наголошує заступник Голови Держпродспоживслужби Володимир Кустуров.

Нагадаємо, в Україні, якщо потривожити диких тварин під час розмноження, можна потрапити на чималий штраф. "Режим тиші" діє щороку і стосується як посадових осіб, так і звичайних туристів та перехожих.