Не подпускайте детей и собак: в траве по всей Украине появились неприятные "сюрпризы"

Находку нельзя трогать и перемещать

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В 20 областях Украины стартовала массовая вакцинация диких животных от бешенства. Из-за этого жители страны во время прогулок на природе или выгула собак могут находить небольшие брикеты размером со спичечный коробок.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Для вакцинации диких зверей применяют специальные съедобные приманки, внутри которых находится капсула со специальным препаратом.

Их раскладывают в местах постоянного обитания и передвижения диких животных. Препарат — отечественного производства. При правильном использовании вакцина абсолютно безопасна для человека, домашних питомцев и экосистемы.

Брикеты для диких животных разбрасывают по всей Украине/Фото: dpss.gov.ua

Тем не менее власти предупреждают население: "Не трогайте брикеты, не подбирайте и не переставляйте их с места на место. Оставьте приманку там, где нашли — она предназначена исключительно для диких животных".

Отметим, если вы или ваш ребенок повредили брикет и вакцина попала на руки — следует тщательно помыть их с мылом, а затем обратиться в больницу.

В Украине стартовала осенняя кампания по иммунизации диких животных против бешенства/Инфографика dpss.gov.ua

Пероральная иммунизация — главный инструмент в борьбе с распространением бешенства. Лисы и другие дикие хищники остаются основным источником инфекции в природе, создавая постоянную угрозу для домашних питомцев и людей.

Эффективность этой методики доказана на практике в странах Евросоюза. Системный подход и непрерывная вакцинация диких плотоядных в течение 5–7 лет позволяют практически полностью ликвидировать очаги заболевания и свести случаи заражения к минимуму.

"Позитивная динамика уже наблюдается: за 7 месяцев 2026 года количество зарегистрированных случаев бешенства среди животных уменьшилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года", — подчеркивает заместитель Председателя Госпродпотребслужбы Владимир Кустуров.

Напомним, в Украине, если потревожить диких животных во время размножения, можно попасть на немалый штраф. "Режим тишины" действует каждый год и касается как должностных лиц, так и обычных туристов и прохожих.