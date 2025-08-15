Поселення інтровертів? Будиночок серед багатоповерхівок Києва насмішив українців (відео)

Українці описали свої емоції

У київському мікрорайоні Позняки люди знайшли незвичайний будинок, що став зіркою соціальних мереж. Посеред масивної багатоповерхової забудови стоїть маленька приватна хатка з блакитними віконцями.

Відповідне відео зʼявилось в Інстаграм. На ньому видно, як навколо старенького будиночка височять сучасні житлові комплекси на 20 поверхів. Будинок має традиційну архітектуру — невеликий одноповерховий з присадибною ділянкою та садком.

Такі оазиси спокою серед міської суєти залишилися ще з часів, коли на місці сучасних Позняків було село Тростянець.

Вулиця виникла в 1989 році під час будівництва житлового масиву Позняки, на місці колишнього однойменного селища Вулиця Анни Ахматової (Київ). Коли почалася активна забудова району, багато власників приватних будинків продали свої ділянки. Але деякі господарі вирішили залишитися.

Забудовники не раз пропонували викупити такі ділянки, але власники відмовляються. Вони не хочуть міняти свої будинки з присадибними ділянками на квартири у новобудовах.

Реакція українців

Люди в коментарях відреагували по-різному на це відео. Більшість захоплювалися стійкістю власника та підтримували його вибір. Багато хто писав, що такий будинок красивий і затишний порівняно з сірими багатоповерхівками. Деякі користувачі навіть заздрили власнику такого куточка. Але були й критичні голоси — хтось вважав, що це заважає розвитку району. Інші цікавилися практичними питаннями про комунікації та інфраструктуру для такого будинку.

