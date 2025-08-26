Рівень комфорту - дно. Дівчина показала будиночок для відпочинку в Одесі за 150 доларів (відео)

Житло виглядає жахливо

Орендувати житло подобово в Одесі можна й за помірними цінами. Якщо воно бюджетне, комфорту чекати не доводиться, але інколи й за чималеньку ціну можна отримати захаращену "буду".

Одна з відпочивальниць показала відео будиночка, яку вони винайняли подобово в Одесі. Жінка каже, що це вартувало 150 доларів (близько 6200 грн в день), проте вона не уточнює, це ціна за добу чи за весь час перебування (який також не називає).

Хай там як, житло виглядає жахливо. Це тісна захаращена кімнатка з пластиковою стелею, який відвалюються шпалери.

Варто зазначити, що в Одесі влітку, коли люди хочуть відпочити біля моря, здають будь-яку вільну житлову площу. Наприклад, за квартиру з "бабусиним ремонтом" просять всього 700 грн на добу. Квартира розташована на першому поверсі хрущовки, загальна площа – 60 квадратних метрів, є все необхідне.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в курортному селі Кароліно-Бугаз Одеської області пропонують винайняти бюджетне житло недалеко від моря. Вартість лише 200-300 гривень на добу, є все необхідне для проживання — але є один нюанс.