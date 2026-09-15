"Підозру не можна "скасувати" кнопкою в ЄРДР" — експрокурор САП

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Адвокат Станіслав Броневицький прокоментував інформацію про нібито скасування підозри директору НАБУ Семену Кривоносу. Він зазначив, що відомості в ЄРДР про повідомлення особі про підозру не можуть бути просто видалені чи скасовані за бажанням.

За словами експрокурора САП Броневицького, якщо відповідне процесуальне рішення дійсно було ухвалене, воно має бути оформлене постановою про закриття кримінального провадження щодо Кривоноса. Водночас, якщо такої постанови немає, саме по собі "скасування відміток в ЄРДР", на думку Броневицького, не породжує юридичних наслідків. Відтак процесуальний статус Кривоноса як підозрюваного залишається незмінним.

"ОГП, вам двійка з кримінального процесу", — написав адвокат.

Броневицький також наголошує: підозра може бути обґрунтованою або необґрунтованою, але не "позбавленою юридичного сенсу".

Окремо він звернув увагу на оприлюднені поштові підтвердження відправлення підозри Кривоносу за місцем реєстрації, проживання та роботи. За твердженням Броневицького, навіть за практикою ВАКС такий спосіб повідомлення вважається належним.

Наприкінці Броневицький різко підсумував ситуацію, написавши, що Кривонос, на його думку, "вкотре подумав тільки про себе".