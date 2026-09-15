"Подозрение нельзя "отменить" кнопкой в ЕРГР" — экс-прокурор САП

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Адвокат Станислав Броневицкий прокомментировал информацию о якобы отмене подозрения директору НАБУ Семену Кривоносу. Он отметил, что сведения в ЕРГР об уведомлении лицу о подозрении не могут быть просто удалены или отменены по желанию.

По словам экс-прокурора САП Броневицкого, если соответствующее процессуальное решение действительно было принято, оно должно быть оформлено постановлением о закрытии уголовного производства по Кривоносу. В то же время, если такого постановления нет, само по себе "отмена отметок в ЕРГР", по мнению Броневицкого, не рождает юридических последствий. Следовательно, процессуальный статус Кривоноса как подозреваемого остается неизменным.

"ОГП, вам двойка по уголовному процессу", — написал адвокат.

Броневицкий также отмечает: подозрение может быть обоснованным или необоснованным, но не "лишенным юридического смысла".

Отдельно он обратил внимание на обнародованные почтовые подтверждения отправки подозрения Кривоносу по месту регистрации, проживания и работы. По утверждению Броневицкого, даже по практике ВАКС такой способ сообщения считается подобающим.

В конце Броневицкий резко подытожил ситуацию, написав, что Кривонос, по его мнению, "в который раз подумал только о себе".