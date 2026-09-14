Мільйонні доходи та нове Volvo за 3,2 млн: що приховує декларація глави НАБУ Кривоноса на тлі гучної підозри

Чим володіє родина глави Національного антикорупційного Бюро

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Руслан Кравченко, який подав у відставку з посади Генпрокурора, заявив, що підписав підозру керівнику НАБУ Семену Кривоносу у двох справах. За його словами, ОГП підозрює Кривоноса у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди у особливо великому розмірі та фіктивному усиновленні з метою уникнення відповідальності в суді.

"Телеграф" розповідає, яке майно Семен Кривонос вказав у своїй податковій декларації за 2025 рік. Згідно з документом, його зарплата глави НАБУ за рік склала 3 мільйони 678 тисяч 096 гривень. Його дружина заробила 4 201 403 гривень на підприємницькій діяльності та 91 300 заробітної плати в фермерському господарстві.

Семен Кривонос

Згідно з наданими даними із декларації, Семен Кривонос на банківських рахунках "Ощадбанк" зберігає 74 592 грн та 2 долари США. Він також тримає готівкою 12 000 доларів США. Крім того, у спільній сумісній власності подружжя перебувають готівкові збереження в обсязі 1 100 000 гривень.

Будинки, квартири та земельні ділянки

Його дружина Галина Польшинська має у спільній власності зі Станіславом Польшинським житловий будинок площею 263,5 квадратні метри. Сам Кривонос має у власності кілька земельних ділянок, його дружина також має земельні ділянки у власності.

У декларації вказано ще один житловий будинок площею 495,3 "квадрати". Він записаний на дружину. Також спільно з доньками жінка володіє дачним будинком площею 151,3 квадратних метри. Крім того, родина орендує квартиру у 131 "квадрат".

Автомобілі

Кривонос не вказав у декларації жодного авто, яке було б зареєстровано на нього. Проте на дружину оформлено дві машини — BMW моделі X3 2016 року випуску, власницею якого жінка стала у 2021 році. Друге авто новіше — у 2025 році на Галину зареєстрували VOLVO XC90 2025 року випуску. Вартість на момент придбання — 3 мільйони 255 тисяч 081 гривня.

Кравченко заявив про підозру Кривоносу — що відомо

Руслан Кравченко зранку 14 вересня у відеозверненні заявив, що підписав підозру Семену Кривоносу у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди та фіктивному усиновленні. Також він підписав підозру близькій до керівника САП Клименка людині "за вплив на керівника ВАКС, пропозиція їм неправомірної вигоди, а також сприяння в ухиленні від мобілізації". Кравченко вважає, що саме це стало причиною обшуків в будівлі ОГП.

За словами Кравченка, раніше від цього його стримував президент України Володимир Зеленський. Генпрокурор додав, що опирається "на зібрану доказову базу". Також, за словами Кравченка, його "стримували" й НАБУ і САП — "пропонуючи недоторканість в обмін на відмову ухвалення підозри".

"Я обіцяв не бути політично зручним, і не відмовлятися від рішення, якого вимагають закон і докази. Я знаю, що окрім мене цього ніхто б не зробив, тому я готовий до всіх політично-медійних наслідків. Але ці підозри вже підписано", — наголосив він.

Кравченко додав, що операція НАБУ та САП "Карфаген" мала на меті викрасти матеріали проваджень щодо їхніх працівників з ОГП, а також зупинити його як політичного опонента. Вважає це причиною обшуків в ОГП і закликає Кривоноса та Клименка піти у відставку.

Що відомо про справу "Карфаген"

НАБУ викрило злочинну організацію в ОГП (створену в середині 2025 року), яка брала хабарі від шахрайських колцентрів і відмивала десятки мільйонів гривень.

Ймовірним організатором є відправлений під варту заступник начальника департаменту ОГП Сергій Кропива. Кравченко (якого на плівках називали "шефом") заперечує причетність до покривання колцентрів.

Раніше "Телеграф" розповідав, які статки має Сергій Кропива. У 2025 році Сергій Кропива отримував доходи з кількох джерел.