Мільйони, футбол і крипта: хто такий 28-річний президент ФК "Харків" Бойко, що опинився в епіцентрі скандалу

"Бодічка, привіт, братан!" — так до нього звертається на оприлюднених розмовах скандальний Сергій Кропива з Офісу Генпрокурора

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Президент футбольного клубу "Харків" Богдан Бойко є одним із фігурантів антикорупційної спецоперації НАБУ та САП "Карфаген". Згідно з даними розслідування, він був негласним куратором колцентрів в Україні.

Як розповів "Суспільному" заступник начальника відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Микола Карась, Бойко займався координацією роботи колцентрів, комунікацією стосовно конкретних адрес тощо.

Оприлюднили три фрагменти розмов між заступником начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генпрокуратури Сергієм Кропивою та Бойком:

Так, Бодічка, алло. Братан, та ні, все нормально. Я ось розмовляв з ДСР (Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції — ред.), мені говорять, точніше з поліцейськими. Мені кажуть, що у ДСРа в розшуку нічого немає по цьому регіону. Там все поставлено на hold. Навіть що було, все що є. Поки немає у мене підтверджень, що щось звідти щось… казав Кропива Бойку 19 березня 2026 року.

Там ці казахи телефонували, вони готові винести цю "погану людину". Але вони хочуть, щоб ми звернулися до них з міжнародним правовим дорученням. Якщо від нас є якийсь чувак, який напише тут заяву, але треба подумати яку, через рекламу або всього іншого, давай запустимо це. Подумай, відшукай чувака йшлося в розмові 5 травня.

Да, Бодь? Бодічка, привіт, братан! Ти взагалі як? Я стосовно того, кого ми хотіли? Ми Івахненка хотіли викликати? Ми ж тоді і в рапорті пишемо, що директор — цей Івахненко? Добре, дякую. Брате, все добре? Ти їдеш, допомога потрібна? В Монако? В Лісабон галімий? Зрозумів тебе йшлося в розмові між ними 6 травня, коли Бойко був у Лісабоні і вони погоджували особу, яка буде викликана для виконання відповідних процесуальних дій у межах виконання запиту про міжнародну правову допомогу.

Цікаво, що сам Бойко після оприлюднення даних уже випустив спростування на сайті свого ФК "Харків": "Я категорично заперечую будь-яку свою причетність до незаконної діяльності, шахрайських кол-центрів чи будь-яких схем, спрямованих на заволодіння коштами громадян".

Хто такий Богдан Бойко?

Богдан Бойко народився у 1998 році. З дитинства захоплювався футболом, займався у футбольній академії київського "Динамо", закінчив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

Богдан Бойко

У 2023 році разом із засновником WhiteBIT Володимиром Носовим став співвласником та основним інвестором харківського футбольного клубу "Металіст 1925". У 2024 році очолював наглядову раду клубу, а в 2025 році став президентом клубу, помінявшись таким чином посадами з Носовим. У червні 2026 року Бойко виступив ініціатором масштабного ребрендингу клубу, в результаті якого той отримав назву ФК "Харків".

Володимир Носов

Цікаво, що WhiteBIT — це криптовалютна біржа, що співпрацює з "Дією", Netflix, Lifecell, Monobank і не тільки. ЗМІ вважають, що бізнес-партнер Бойка Володимир Носов може бути тільки формальним власником, у той час як насправді її контролює родина Шенцевих — а Микита та Дмитро Шенцеві відомі проросійською позицією. Також примітно, що WhiteBIT звинувачували й у співпраці з державою-агресоркою після повномасштабного вторгнення. Так, у середині березня 2023 року було зафіксовано рух великої суми грошей — 3299 BTC (близько 85,6 мільйона доларів) у біткоїнах, які належать російській криптобіржі BTC-e. Гроші дробили на невеликі суми та виводили через різні сервіси.

Микита та Дмитро Шенцеві

Що таке операція "Карфаген"

Тільки 1 вересня президент Володимир Зеленський анонсував заходи проти колцентрів та їх організаторів, і вже 4 вересня НАБУ та САП заявили про спецоперацію "Карфаген" з викриття злочинної організації, пов'язану із "кришуванням" мережі шахрайських кол-центрів та легалізацією майна.

Згідно з матеріалами розслідування, організацію очолював заступник начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генпрокуратури Сергій Кропива. Учасники схеми систематично отримували гроші за неперешкоджання діяльності колцентрів, а легалізовували кошти шляхом придбання цінного майна та розміщення грошей на рахунках близьких людей.