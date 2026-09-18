В ТРО готовят кадровый резерв командиров бригад: девять офицеров завершили обучение

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В Силах территориальной обороны ВСУ девять офицеров завершили собрание для кандидатов на должности командиров бригад и их заместителей. Обучение длилось с 7 по 16 сентября и является частью подготовки кадрового резерва.

Кандидатов отобрали из воинских частей Сил ТрО. Они проходили занятия по тактической подготовке, лидерству и организации повседневной деятельности подразделения. К занятиям были привлечены руководители подразделений Командования Сил ТрО, заместители командующего и частная компания по подготовке подразделений "Соната".

Как пояснил начальник управления подготовки Командования Сил территориальной обороны полковник Олег Моцпан, в Силах ТРО отбирают кандидатов на должности командиров батальонов и бригад, после чего проводят для них подготовку. Офицеры, принявшие участие в этом собрании, продемонстрировали достаточный уровень знаний. Командующий определил направления их дальнейшей подготовки и задачи, стоящие перед кандидатами к возможному назначению.

Подводя итоги собрания, командующий Сил ТрО генерал-майор Игорь Плахута подчеркнул, что ответственность командира охватывает не только управление подразделением, но и заботу о людях — раненых военнослужащих, семье погибших и пропавших без вести.

"Лидерство — это не о том, чтобы быть впереди. Это об ответственности за тех, кто рядом. Для командира важно знать, чем живут его происходящие с ранеными люди, получают ли поддержку семьи погибших и пропавших без вести", — сказал Плахута.

Завершение собрания не означает автоматического назначения офицеров на командные должности: подготовка и оценка кандидатов будут продолжены.