Мільярдний актив у руках юристів без досвіду та кадрів: куди АРМА штовхає "Моршинську"

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Конкурс Агентства з розшуку та менеджменту активів з відбору управителя для корпоративних прав IDS Ukraine пройшов черговий етап. Після дискваліфікації першого переможця, компанії "Укркапітал", яка запропонувала управляти багатомільярдним бізнесом за 185 доларів на місяць, конкурсна комісія перейшла до розгляду наступної заявки. Вона належить ТОВ "Юридичне бюро "Пріорітас", яке встановило комісію на рівні 0,9% від чистого прибутку.

Детальний аналіз документів та фінансового стану нового фаворита свідчить про наявність суттєвих ризиків для збереження державного активу з метою подальшої націоналізації підсанкційної частини.

Група IDS Ukraine є лідером українського ринку негазованої води. Вона контролює близько 40% ринку, генерує 7,3 млрд грн річного обороту, а оцінка вартості її активів — близько 8 млрд грн.

Натомість потенційний управитель належить до категорії мікропідприємств. Фірма "Пріорітас" зареєстрована у житловій квартирі на Лісовому масиві в Києві зі статутним капіталом у 1000 гривень. За даними податкової звітності та аналітичних систем, весь її чистий прибуток за 2025 рік склав 8,4 тис. гривень, а у штаті працює три особи.

На підтвердження кваліфікаційних вимог АРМА щодо наявності досвіду надання в користування рухомого та нерухомого майна юридичне бюро надало договір ренти ПК, роутера та полиці з іншою пов'язаною особою. Тобто весь підтверджений досвід оренди компанії, якій АРМА планує передати бізнес вартістю під 8 млрд грн, зводиться до використання дрібних офісних речей.

Управління великими виробничими підприємствами, складними логістичними ланцюгами та дистрибуцією рівня FMCG вимагає релевантного управлінського бекграунду. Натомість "Пріорітас" є виключно юридичною фірмою, яка не має жодного власного досвіду керування заводами, логістичними хабами чи національними торговельними мережами.

Для повноцінного управління цінними паперами та корпоративними правами потрібні відповідні ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або Національного банку України. Претендент таких дозвільних документів не має. Фірма зареєстрована у 2013 році з основним КВЕД 69.10 "Діяльність у сфері права". Вона не є банком, компанією з управління активами чи іншою професійною фінансовою установою, тому ліцензій від фінансових регуляторів НКЦПФР або НБУ не потребує та не отримувала.

У своєму офіційному обґрунтуванні пропозиції керівництво "Пріорітас" зазначає, що залучатиме ключових спеціалістів, зокрема фінансових аналітиків, на умовах аутсорсингу вже після підписання договору. Нестачу кадрів планується розв’язувати шляхом суміщення посад, а засновник компанії виконуватиме функції заступника директора з юридичних питань на мінімальну заробітну плату.

У якості підтвердження наявності профільного досвіду у сфері FMCG юридичне бюро вказує на зв'язки з мережею магазинів туристичного спорядження "Терра Інкогніта". У поданих документах зазначено, що це має створити синергію для розвитку та реалізації спортивних напоїв.

У поданому обґрунтуванні аномально низької ціни ТОВ "Юридичне бюро "Пріорітас" розраховує отримати за 3 роки дії договору управління близько 29,7 млн грн сукупної винагороди (орієнтовно 9,9 млн грн на рік при ставці 0,9%).

У перший рік юрфірма закладає 5 млн грн на оплату послуг електронного майданчика та близько 1,01 млн грн на банківську гарантію. При цьому мінімальний очікуваний дохід першого року вони оцінюють у 9,08 млн грн, що, за їхніми розрахунками, має дати чистий прибутковий результат у 1,16 млн грн (приблизно лише 96,7 тис. грн або 2200 доларів на місяць). У наступні роки фірма розраховує отримувати понад 6,4 млн грн чистого прибутку щорічно.

Показним є також підхід до обов'язкового страхування відповідальності управителя. Юридична компанія просто відхилила ці витрати, заявивши у документах, що отримала офіційні листи від страхових компаній про відсутність на ринку відповідного страхового продукту. Таким чином, обов'язковий за законами та процедурами елемент захисту державних інтересів претендент просто викреслив з кошторису як такий, що не виникає на практиці.

Окрім питань до компетенцій та фінансових розрахунків потенційного управителя, перебіг конкурсу супроводжується юридичною невизначеністю. Наразі відсутня актуальна незалежна оцінка активів IDS Ukraine, адже попередній звіт втратив чинність ще 6 вересня.

За відсутності визначеної ринкової вартості держава втрачає важелі контролю. У разі погіршення фінансових показників виробника або знецінення майна притягнути управителя до відповідальності буде складно через відсутність точки відліку для розрахунку збитків.

Отже, ситуація навколо відбору управителя для виробника "Моршинської" підсвічує глибокі системні прогалини у процедурах АРМА. По-перше, передача стратегічного національного виробника з оборотом у 7,3 млрд грн юридичній фірмі без профільного досвіду у сфері виробництва, логістики та FMCG створює пряму загрозу операційній діяльності підприємства. По-друге, відмова від страхування відповідальності залишають державу без реальних гарантій збереження майна. По-третє, проведення конкурсу за відсутності чинної незалежної оцінки активів унеможливлює належний юридичний та фінансовий контроль над діями управителя.

Фактично повторна спроба обрати управителя серед кандидатів, які пропонують демпінгові ставки та не мають власної інфраструктури, з високою ймовірністю може призвести до чергової дискваліфікації або суттєвих втрат для державного бюджету. Для розв’язання проблеми Агентство має забезпечити проведення нової незалежної оцінки майна та сформувати кваліфікаційні вимоги, які відсіюватимуть непрофільні мікропідприємства ще на етапі подання заявок.