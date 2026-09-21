Миллиардный актив в руках юристов без опыта и кадров: куда АРМА толкает "Моршинскую"

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Конкурс Агентства по розыску и менеджменту активов по отбору управляющего для корпоративных прав IDS Ukraine прошел очередной этап. После дисквалификации первого победителя компании "Укркапитал", которая предложила управлять многомиллиардным бизнесом за 185 долларов в месяц, конкурсная комиссия перешла к рассмотрению следующей заявки. Она принадлежит ООО "Юридическое бюро "Приоритас", установившее комиссию на уровне 0,9% от чистой прибыли.

Подробный анализ документов и финансового состояния нового лидера свидетельствует о наличии существенных рисков для сохранения государственного актива с целью дальнейшей национализации подсанкционной части.

Группа IDS Ukraine – лидер украинского рынка негазированной воды. Она контролирует около 40% рынка, генерирует 7,3 млрд грн годового оборота, а оценка стоимости ее активов – около 8 млрд грн.

Вместо этого потенциальный управляющий относится к категории микропредприятий. Фирма "Приоритас" зарегистрирована в жилой квартире на Лесном массиве в Киеве с уставным капиталом в 1000 гривен. По данным налоговой отчетности и аналитических систем, вся ее чистая прибыль за 2025 год составила 8,4 тыс. гривен, а в штате работает три человека.

В подтверждение квалификационных требований АРМА по наличию опыта предоставления в пользование движимого и недвижимого имущества юридическое бюро предоставило договор ренты ПК, роутера и полки с другим связанным лицом. То есть, весь подтвержденный опыт аренды компании, которой АРМА планирует передать бизнес стоимостью под 8 млрд грн, сводится к использованию мелких офисных вещей.

Управление крупными производственными предприятиями, сложными логистическими цепями и дистрибуцией уровня FMCG требует релевантного управленческого бэкграунда. "Приоритас" является исключительно юридической фирмой, не имеющей собственного опыта управления заводами, логистическими хабами или национальными торговыми сетями.

Для полноценного управления ценными бумагами и корпоративными правами требуются лицензии Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку или Национальному банку Украины. У претендента таких разрешительных документов нет. Фирма зарегистрирована в 2013 году с основным КВЭД 69.10 "Деятельность в сфере права". Она не является банком, компанией по управлению активами или другим профессиональным финансовым учреждением, поэтому лицензии от финансовых регуляторов НКЦБФР или НБУ не нуждаются и не получались.

В своем официальном обосновании предложения руководство "Приоритас" отмечает, что будет привлекать ключевых специалистов, в том числе финансовых аналитиков, на условиях аутсорсинга уже после подписания договора. Нехватку кадров планируется разрешать путем совмещения должностей, а учредитель компании будет выполнять функции заместителя директора по юридическим вопросам на минимальную заработную плату.

В качестве подтверждения наличия профильного опыта в сфере FMCG юридическое бюро указывает связи с сетью магазинов туристического снаряжения "Терра Инкогнита". В документах указано, что это должно создать синергию для развития и реализации спортивных напитков.

В данном обосновании аномально низкой цены ООО "Юридическое бюро "Приоритас" рассчитывает получить за 3 года действия договора управления около 29,7 млн грн совокупного вознаграждения (ориентировочно 9,9 млн грн в год при ставке 0,9%).

В первый год юрфирма закладывает 5 млн. грн. на оплату услуг электронной площадки и около 1,01 млн. грн. на банковскую гарантию. При этом минимальный ожидаемый доход первого года они оценивают в 9,08 млн. грн., что, по их расчетам, должен дать чистый прибыльный результат в 1,16 млн. грн. (примерно лишь 96,7 тыс. грн. или 2200 долларов в месяц). В последующие годы фирма рассчитывает получать более 6,4 млн. грн. чистой прибыли ежегодно.

Показателен также подход к обязательному страхованию ответственности управляющего. Юридическая компания просто отклонила эти расходы, заявив в документах, что получила официальные письма от страховых компаний об отсутствии на рынке соответствующего страхового продукта. Таким образом, обязательный по законам и процедурам элемент защиты государственных интересов претендент просто вычеркнул из сметы как не возникающую на практике.

Кроме вопросов компетенций и финансовых расчетов потенциального управляющего, ход конкурса сопровождается юридической неопределенностью. Отсутствует актуальная независимая оценка активов IDS Ukraine, ведь предыдущий отчет утратил силу еще 6 сентября.

При отсутствии определенной рыночной стоимости правительство теряет рычаги контроля. В случае ухудшения финансовых показателей производителя или обесценивания имущества привлечь управляющего к ответственности будет сложно из-за отсутствия точки отсчета для расчета убытков.

Итак, ситуация вокруг отбора управляющего для производителя "Моршинской" подсвечивает глубокие системные пробелы в процедурах АРМА. Во-первых, передача стратегического национального производителя с оборотом в 7,3 млрд. грн. юридической фирме без профильного опыта в сфере производства, логистики и FMCG создает прямую угрозу операционной деятельности предприятия. Во-вторых, отказ от страхования ответственности покидают государство без реальных гарантий сохранности имущества. В-третьих, проведение конкурса при отсутствии действующей независимой оценки активов делает невозможным надлежащий юридический и финансовый контроль над действиями управляющего.

Фактически повторная попытка избрать управителя среди кандидатов, предлагающих демпинговые ставки и не имеющих собственной инфраструктуры, с высокой вероятностью может привести к очередной дисквалификации или существенным потерям для государственного бюджета. Для решения проблемы Агентство должно обеспечить проведение новой независимой оценки имущества и сформировать квалификационные требования, которые будут отсеивать непрофильные микропредприятия еще на этапе подачи заявок.