"Єнакієвське море" перетворюється на пустелю: як вмирає важливе водосховище Донбассу (фото, відео)

Волинцівське водосховище, або "Єнакієвське море", поступово пересихає вже три роки, залишаючи поодинокі озерця.

Донеччина все більше втрачає джерела питної води. Волинцівське водосховище також відоме як "Єнакієвське море" три роки було джерелом води для Донецька, та з початком літа почало суттєво пересихати.

Навіть з приходом осені ситуація не покращилась. Колишнє водосховище порівнюють з пустелею, а від води лишились поодинокі озерця.

Води в водосховищі щонайменше вчетверо менше ніж було. Можна прослідкувати, як зменшувалась кількість води за останній рік (2025). Relocated Media Cluster публікували фото в березні, "Рубіжне" в Фейсбуці в червні, а користувач Мисливець за зорями в липні.

Єнакієвське море в березні

Єнакієвське море в червні

Що відомо про Волинцівське водосховище

Волинцівське водосховище — це штучна водойма східніше Єнакієвого. Раніше площа була понад 3 квадратні кілометри.

Волинцівське водосховище на карті

Вода в ньому була технічно-питна. Ще кілька років тому водосховище забезпечувало водою до 15 населених пунктів.

Волинцівське водосховище (Єнакієвське море) 4 роки тому

Волинцівське водосховище (Єнакієвське море) 10 років тому

Волинцівське водосховище катастрофічно пересихає через припинення роботи каналу Сіверський Донець – Донбас. Він був зоною активних бойових дій. Російські окупанти контролюють водосховище з 2014 року, вони намагались закачувати воду, але марно. Окрема небезпека для водосховища в тому, що з закинутих шахт потрібно викачувати воду, інакше шкідливі речовини потраплять у воду. На це окупанти особливої уваги не звертають.

