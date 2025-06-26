Чиста вода і красиві пейзажі: як виглядає найбільше водосховище України і де воно розташоване

Через створення водосховища затопили багато поселень

Літо — сезон відпусток, сонця і відпочинку, тож українці активно шукають, куди можна поїхати. Серед вдалих варіантів — Кременчуцьке водосховище, яке розташоване на території Полтавської, Кіровоградської та Черкаської областей. Його ще часто називають морем через велику площу. Також можна поїхати на озеро Марічейка у Карпати.

Кременчуцьке водосховище вважається найбільшим водосховищем в Україні. Його площа займає 2250 км². Об'єм водосховища становить 13,5 км³, а от глибина — 28 метрів. Водосховище пролягає через річку Дніпро.

Рішення про створення цього водосховища ухвалили ще в 1949 році. Водночас тут почали зводити однойменну гідроелектростанцію. У СРСР вважали, що якби війська НАТО напали на ці території, то каскад гребель би зруйнували з неба. Це б створило болото на 40—50 кілометрів, через яке жива сила не змогла б рухатися. Протягом 1959—1961 роках водосховище повністю заповнили.

Водосховище створили ще під час СРСР, фото cherkasy24.info

Через затоплення долини Дніпра, зникли такі острови, як Богун, Королевець, Корчуватий. Натомість з'явилось чимало нових із новими назвами, особливо у Сулинській затоці водосховища та лівобережній частині заплави. Водночас через створення водосховища затопили 212 населених пунктів із населенням 133 тисяч осіб. Найбільше постраждало місто Новогеоргіївськ. Також це торкнулося населених пунктів Адамівка, Бужин, Вітрівка, Біла Голова, Більки, Бубнів, Бузьки.

Для створення водосховища затопили багато населених пунктів, фото ua.igotoworld.com

Загалом водосховище поділяється на три частини: верхню, середню та нижню. Його береги є доволі високими — сягають 30—40 метрів. Є ерозія, тобто, погіршення властивостей землі. Береги є піщаними та розділені ярами.

Кременчуцьке водосховище приваблює туристів для відпочинку, адже там — чиста вода, є пляжі, місця для риболовлі та прогулянок. На цьому місці можна насолодитися красивими пейзажами природи, різними островами та побути в тиші.

Біля водосховища відпочивають люди, фото provce.ck.ua

У водосховищі розвинена флора та фауна. Через розвиток зоо- та фітопланктону там відбувається "цвітіння води", яке займає до 70% площі водосховища. Там росте очерет, рогіз вузьколистий, лепешняк, рдесник, біле латаття. Також у водосховищі водиться лящ, судак, короп, плітка, синець, тюлька.

Водосховище слугує для зрошення, рекреації та водозабезпечення Черкас, Світловодська, Кременчука. На його території розташовані Канівський природний заповідник, Нижньосульський національний природний парк і ще деякі заказники.

У водосховищі водиться багато риби, фото kremen.today

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