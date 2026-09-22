"А каким боком это связано?": экс-министр опозорился вопросом о финансировании Пенсионного фонда

Как финансируются пенсии в Украине во время войны

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Основатель инвестиционной компании FinPoint Сергей Будкин удивился заявлению бывшего министра соцполитики Андрея Ревы, который подверг сомнению связь Пенсионного фонда с западной финансовой помощью. Рева возглавлял Минсоцполитики в 2016-2019 годах.

Реплика бывшего министра привлекла внимание Будкина, ведь Пенсионный фонд получает денежные средства из государственного бюджета, а в условиях войны значительная часть собственных доходов государства направляется на оборону. В то же время, международная финансовая помощь дает бюджету ресурс для покрытия гражданских расходов, в частности социальных выплат.

В Facebook Андрей Рева поставил под сомнение связь Пенсионного фонда с западной финансовой помощью.

"А каким боком пенсионный фонд зависит от западной финансовой помощи?" — спросил он.

"Скажите, как развидеть этот вопрос от бывшего министра соцполитики?" — написал Будкин.

Сообщение Сергея Будкина в Фейсбук

Сколько денег государство выделяет Пенсионному фонду

В бюджете Пенсионного фонда на 2026 год предусмотрено 1,263 трлн грн доходов.

Из них 197,6 млрд грн — средства государственного бюджета, которые направляются на обеспечение социальных выплат, осуществляемых ПФУ.

Основную часть бюджета фонда составляют собственные поступления. Однако из-за войны, миграции, мобилизации и сокращения количества официально трудоустроенных людей поступлений от ЕСВ недостаточно, чтобы полностью обеспечить все выплаты.

Поэтому Пенсионный фонд получает трансферты из государственного бюджета.

Бюджет Пенсионного фонда Украины на 2026 год

Почему госбюджету нужна помощь партнеров

В то же время сам государственный бюджет также имеет ограниченные ресурсы. Внутренние налоги, сборы и таможенные платежи, которые платят украинский бизнес и граждане, правительство преимущественно направляет на сектор безопасности и обороны — армию, оружие и обеспечение военнослужащих.

Из-за этого собственных ресурсов государства недостаточно, чтобы одновременно полностью финансировать оборону и все гражданские расходы.

Именно здесь используется внешняя финансовая помощь от ЕС, США, МВФ и других доноров. Она направляется на невоенные расходы государственного бюджета — зарплаты учителей и врачей, социальные пособия, пенсии и критическую инфраструктуру.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Раде объяснили, будут ли задержки зарплат в ВСУ.