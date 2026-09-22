"А каким боком это связано?": экс-министр опозорился вопросом о финансировании Пенсионного фонда
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Как финансируются пенсии в Украине во время войны
Основатель инвестиционной компании FinPoint Сергей Будкин удивился заявлению бывшего министра соцполитики Андрея Ревы, который подверг сомнению связь Пенсионного фонда с западной финансовой помощью. Рева возглавлял Минсоцполитики в 2016-2019 годах.
Реплика бывшего министра привлекла внимание Будкина, ведь Пенсионный фонд получает денежные средства из государственного бюджета, а в условиях войны значительная часть собственных доходов государства направляется на оборону. В то же время, международная финансовая помощь дает бюджету ресурс для покрытия гражданских расходов, в частности социальных выплат.
В Facebook Андрей Рева поставил под сомнение связь Пенсионного фонда с западной финансовой помощью.
"А каким боком пенсионный фонд зависит от западной финансовой помощи?" — спросил он.
"Скажите, как развидеть этот вопрос от бывшего министра соцполитики?" — написал Будкин.
Сколько денег государство выделяет Пенсионному фонду
В бюджете Пенсионного фонда на 2026 год предусмотрено 1,263 трлн грн доходов.
Из них 197,6 млрд грн — средства государственного бюджета, которые направляются на обеспечение социальных выплат, осуществляемых ПФУ.
Основную часть бюджета фонда составляют собственные поступления. Однако из-за войны, миграции, мобилизации и сокращения количества официально трудоустроенных людей поступлений от ЕСВ недостаточно, чтобы полностью обеспечить все выплаты.
Поэтому Пенсионный фонд получает трансферты из государственного бюджета.
Почему госбюджету нужна помощь партнеров
В то же время сам государственный бюджет также имеет ограниченные ресурсы. Внутренние налоги, сборы и таможенные платежи, которые платят украинский бизнес и граждане, правительство преимущественно направляет на сектор безопасности и обороны — армию, оружие и обеспечение военнослужащих.
Из-за этого собственных ресурсов государства недостаточно, чтобы одновременно полностью финансировать оборону и все гражданские расходы.
Именно здесь используется внешняя финансовая помощь от ЕС, США, МВФ и других доноров. Она направляется на невоенные расходы государственного бюджета — зарплаты учителей и врачей, социальные пособия, пенсии и критическую инфраструктуру.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Раде объяснили, будут ли задержки зарплат в ВСУ.