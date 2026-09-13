У Путіна назвали можливий місяць для переговорів: чи реальний мир у 2026 році

У РФ зробили кілька заяв про мирні переговори

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Росія не виключає, що восени 2026 року відбудуться тристоронні переговори щодо врегулювання війни. Йдеться про зустріч представників України, США та РФ.

Про це у коментарі російським ЗМІ заявив Дмитро Пєсков, прессекретар президента Росії Володимира Путіна. Потенційні переговори можуть відбутися вже у жовтні. Крім того, у РФ зазначили, що не змінювали своїх вимог.

"Росія не посилювала вимоги щодо врегулювання конфлікту в Україні, вони попередні", — заявив помічник Путіна із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков.

Додамо, що штучний інтелект ChatGPT не вірить у швидкий остаточний мир. Однак ШІ зазначає, що на тлі активності США зараз з’явилося більше дипломатичних можливостей для зупинення бойових дій ніж кілька місяців тому.

ChatGPT вважає, що такий сценарій цілком можливий до кінця 2026 року (ймовірність 30-40%), при цьому йдеться саме про зупинення бойових дій, а не про міцний мир (ймовірність істотно нижча).

Базовий сценарій від ШІ такий: не "мир за кілька тижнів", а спроба домовитися про перемир’я наприкінці 2026 — першої половини 2027 року, після чого розпочнеться набагато довший торг щодо умов остаточного врегулювання.

Прогноз ChatGPT про врегулювання війни в Україні

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