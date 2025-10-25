Не для музичних інструментів? У потязі на Київ розгорівся скандал через поличку

Провідниця потягу Ужгород—Київ заявила, що третя полиця — лише для матраців. УЗ роз’яснила, чи вона права

Укрзалізниця іноді стикається із ситуаціями, коли дії провідника можуть кинути тінь на всю організацію. Подібна неприємність трапилась в потязі №082 сполученням Ужгород — Київ — юним бандуристам заборонили класти інструменти на треті полиці в плацкарті.

Ба більше, аргументувала вона це тим, що треті полиці — не для речей пасажирів. "Такого ще не чула. Щойно провідниця наполегливо інформувала нас з групою дітей з бандурами, що треті верхні полиці (над верхніми лежачими) призначені для зберігання матраців, а не для того, щоб туди класти бандури", — написала у Facebook пасажирка Юлія Васюк.

Провідниця проти бандуристів?

Жінка припустила, що йдеться або про "нововведення", або про "некомпетентність" працівниці, і запитала, чи хтось стикався з подібним. Під дописом швидко з’явилися коментарі — більшість користувачів дивувалися, адже третя полиця традиційно вважається місцем для багажу, особливо коли йдеться про великогабаритні речі: музичні інструменти, валізи тощо. Щоправда, знайшлись і ті, хто вже стикався із подібною забороною.

Укрзалізниця відреагувала на ситуацію

В Укрзалізниці підтвердили, що пасажири мають право зберігати багаж на третіх полицях, якщо його вага не перевищує 36 кг, а сума трьох розмірів — до 200 см. "У цьому випадку, схоже, трапилася ситуація з некоректним розумінням правил провідницею", — зазначили в Укрзалізниці у коментарі під дописом. Також компанія попросила пасажирку уточнити деталі рейсу і пообіцяла розібратися.

Який багаж можна везти на третіх полицях - відповідь УЗ

Наскільки велика бандура

Бандура

Розміри бандури залежать від її типу, але типові розміри для дорослих інструментів становлять приблизно 100–108 см у висоту та 43–51 см у ширину (1080 х 505 х 75 мм). Дитячі бандури менші, 91 см заввишки та 43 см завширшки, а вага складає близько 3 кг.

