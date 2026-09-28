Чому Путін кошмарить міста та чим для усіх небезпечні дрони на ШІ: головні заяви Мадяра

Він попередив про ризики та поділився прогнозами

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) розповів про розвиток технологій, який дає Україні нові можливості. Також він поділився думками про загрози поєднання ШІ та дронів, та дав прогноз, скільки росіян примусово мобілізують та кинуть на фронт до кінця року.

Про це Мадяр говорив у інтерв'ю The Telegraph "пріоритети моменту". "Телеграф" наводить основні заяви Командувача Сил безпілотних систем.

Глибинні удари (Deep Strikes) та нова доктрина війни

Українські безпілотні системи знищили поняття "безпечного тилу" в Росії, зазначив Роберт Бровді. Фактично створено нову доктрину асиметричної війни без залучення класичного флоту чи сухопутних сил.

За словами Мадяра, 95% зусиль Сил безпілотних систем спрямовано на тактичний рівень фронту. Лише 5% працюють на оперативну та стратегічну глибину. Удари по об'єктах на території РФ вплив на джерела фінансування війни, ВПК РФ та морально-психологічний стан росіян.

Роберт Бровді (Мадяр). Фото: t.me/robert_magyar

Роберт Бровді наголосив, що завдяки використанню безпілотних ударів, Україна без власного флоту зупиняє тіньовий флот РФ, дистанційно блокує окупантів у Криму. Також наші дрони завдають ударів далеко за Уралом і по підприємствах ВПК у Москві за 15 км від Кремля. Це створює перспективу енергетичного перемир'я.

"Глибинні операції фактично знищили поняття наявності безпечного тилу по всій європейській частині Росії… Країна без флоту зупиняє тіньовий флот противника… Країна, що обороняється, переносить війну на сторону росіян, котрі про неї знали лише з телевізора", — каже Мадяр.

Штучний інтелект — людство може втратити контроль над зброєю

Командувач Сил безпілотних систем заявив, що неконтрольований розвиток ШІ перетворює його на "цифровий паноптикум". Ця тенденція небезпечно зсуває "вікно Овертона" (діапазон прийнятного), через що людство втрачає контроль над зброєю.

За оцінкою Мадяра, дрон у поєднанні з ШІ є надзвичайно загрозливою технологією. Те, що рік тому здавалося фантастикою або неприйнятним, через ШІ стає нормою для суспільства.

"Тобто буквально за рік відбувається така трансформація, котра неможливі, фантастичні в минулому році речі робить для нас нормою. Дуже небезпечне явище. Коли ми приєднаємо це явище до розвитку безпілотних та роботизованих систем і комплексів, людство отримає навряд керовану зброю", — попередив він.

Реактивні безпілотники — методи боротьби

Війна, впевнений Бровді, це постійна зміна технологічних циклів та "відкритих вікон". Головна перевага України — безпосередній контакт інженерів із пілотами на фронті.

Реактивні "шахеди", якими Росія тероризує українські міста, це нове "вікно". Україна вже закриває його завдяки оперативно розробленим засобам та першим успішним збиттям.

Удари по містах є для Путіна компенсацією, він готує мобілізацію

За словами Мадяра, численні удари РФ по українських містах, це компенсація глави Росії Володимира Путіна за відсутність успіхів на фронті. Очікується, що протягом жовтня–грудня 2026 року на війну проти України РФ залучить близько 300 000 непідготовлених мобілізованих. Нова хвиля примусової мобілізації у РФ приведе до масової загибелі росіян на фронті.

"Це і є спосіб компенсації Путіна перед власним суспільством… Ми очікуємо суттєве збільшення живої сили на смузі противника… близько 300 000 одиниць живої сили до кінця року… Станом на сьогодні сили мого угруповання щоденно вбивають один батальйон противника (становить від 400 до 800 військовослужбовців, — ред.)", — сказав Роберт Бровді.

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінився Мадяр за роки війни в Україні. До повномасштабної війни він був успішним закарпатським бізнесменом.