Почему Путин кошмарит города и чем для всех опасны дроны на ИИ: главные заявления Мадяра

Он предупредил о рисках и поделился прогнозами

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Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) рассказал о развитии технологий, которое дает Украине новые возможности. Также он поделился мыслями об угрозах сочетания ИИ и дронов, и дал прогноз, сколько россиян принудительно мобилизуют и бросят на фронт до конца года.

Об этом Мадяр говорил в интервью The Telegraph "приоритеты момента". "Телеграф" приводит основные заявления Командующего Сил беспилотных систем.

Глубинные удары (Deep Strikes) и новая доктрина войны

Украинские беспилотные системы уничтожили понятие "безопасного тыла" в России, отметил Роберт Бровди. Фактически создана новая доктрина асимметричной войны без привлечения классического флота или сухопутных сил.

По словам Мадяра, 95% усилий Сил беспилотных систем направлено на тактический уровень фронта. Только 5% работают на оперативную и стратегическую глубину. Удары по объектам на территории РФ оказывают влияние на источники финансирования войны, ВПК РФ и морально-психологическое состояние россиян.

Роберт Бровди (Мадьяр). Фото: t.me/robert_magyar

Роберт Бровди подчеркнул, что благодаря использованию беспилотных ударов Украина без собственного флота останавливает теневой флот РФ, дистанционно блокирует оккупантов в Крыму. Также наши дроны наносят удары далеко за Уралом и по предприятиям ВПК в Москве в 15 км от Кремля. Это создает перспективу энергетического перемирия.

"Глубинные операции фактически уничтожили понятие наличия безопасного тыла по всей европейской части России… Страна без флота останавливает теневой флот противника… Обороняющаяся страна переносит войну на сторону россиян, которые о ней знали только из телевизора", — говорит Мадяр.

Искусственный интеллект – человечество может потерять контроль над оружием

Командующий Сил беспилотных систем заявил, что неконтролируемое развитие ИИ превращает его в "цифровой паноптикум". Эта тенденция опасно сдвигает "окно Овертона" (диапазон приемлемого), из-за чего человечество теряет контроль над оружием.

По оценке Мадяра, дрон в сочетании с ИИ является чрезвычайно угрожающей технологией. То, что год назад казалось фантастикой или неприемлемым, из-за ИИ становится нормой для общества.

"То есть буквально за год происходит такая трансформация, которая невозможны, фантастические в прошлом году вещи делает для нас нормой. Очень опасное явление. Когда мы присоединим это явление к развитию беспилотных и роботизированных систем и комплексов, человечество получит вряд ли управляемое оружие", — предупредил он.

Реактивные беспилотники — методы борьбы

Война, уверен Бровди, это постоянное изменение технологических циклов и открытых окон. Главное преимущество Украины – непосредственный контакт инженеров с пилотами на фронте.

Реактивные "шахеды", по которым Россия терроризирует украинские города, это новое "окно". Украина уже закрывает его благодаря оперативно разработанным средствам и первым успешным убыткам.

Удары по городам являются для Путина компенсацией, он готовит мобилизацию

По словам Мадяра, многочисленные удары РФ по украинским городам это компенсация главы России Владимира Путина за отсутствие успехов на фронте. Ожидается, что в течение октября-декабря 2026 на войну против Украины РФ привлечет около 300 000 неподготовленных мобилизованных. Новая волна принудительной мобилизации в РФ приведет к массовой гибели россиян на фронте.

"Это и есть способ компенсации Путина перед собственным обществом… Мы ожидаем существенное увеличение живой силы на полосе противника… около 300 000 единиц живой силы до конца года… По состоянию на сегодняшний день силы моей группировки ежедневно убивают один батальон противника (составляет от 400 до 800 военнослужащих, — ред.) — сказал Бровди.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменился Мадяр за годы войны в Украине. До полномасштабной войны он являлся успешным закарпатским бизнесменом.