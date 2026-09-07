Чи чекати дефіциту та стрибка цін на сигарети після удару по Прилуках: детальне пояснення

Після ударів на фабриці спалахнула масштабна пожежа

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Вдень 7 вересня росіяни завдали ударів по тютюновій фабриці компанії British American Tobacco (ВАТ) в Прилуках на Чернігівщині. Вочевидь, ворог хоче викликати паніку та спричинити дефіцит тютюнових виробів в Україні, проте це йому навряд чи вдасться.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів економіст Олександр Охріменко. За його словами, подорожчання тютюнових виробів також не повинно статись.

Експерт зазначив, що удар по тютюновій фабриці не викличе тотальної нестачі сигарет в магазинах. Він додав, що на ринку завжди можна знайти альтернативу будь-якому виду товарів.

"Дефіциту як такого не буде, але тимчасовий перебій або тимчасова відсутність деяких видів товарів буде. Попри те, що удар дійсно болючий, це не значить, що ці потужності не будуть відновлюватись. В будь-якому випадку, будуть відновлювати, відбудовувати, міняти склади, міняти постачальників, міняти логістику. Так що працювати буде. Єдине, що на все ж треба час. І цей час, можливо, так трапиться, що якийсь там місяць дійсно буде не те що дефіцит, а тимчасово не буде якихось товарів з усього цього асортименту. До того ж, завжди є замінники. Якщо зникає якийсь один товар, заміняється іншим. Це працювало і буде завжди так працювати", — зазначив Охріменко.

Пожежа на фабриці в Прилуках після удару росіян. Фото Поліція Чернігівської області

Водночас експерт зазначив, що зміна місць зберігання продукції та збільшення логістичних витрат не обов'язково викличуть здорожчання сигарет. За його словами, на формування ціни товарів впливають зовсім інші чинники.

"Ціна залежить не від логістики, ціна залежить не від виробництва. Просто дуже багато людей не розуміють, що ціна формується від заробітної плати. Якщо зростає заробітна плата — зростає ціна. У нас, якщо подивитись, от беремо період війни: так, дійсно, ціни зросли майже в два рази, зарплата зросла у 2,5 раза. Якщо зарплата надалі у нас буде зростати, а вона поки що зростає, ціни будуть зростати, навіть незважаючи на те, що будуть відновлені всі потужності. В цілому, навіть попри ці удари, збитки дійсно є, але вони не настільки критичні. Ціна, як правило, дуже залежить від купівельної спроможності громадян. Як тільки у громадян більше грошей — вони більше купують. Тому вважати, що ціни зростають від оцих ударів — це нереально. А від зростання зарплати зростуть точно", — пояснив Охріменко.

Олександр Охріменко

Експерт наголосив, що не виключає, що росіяни продовжать бити по тютюновому бізнесу в Україні. Проте, він також висловив впевненість, що росіянам не вдасться повністю зупинити випуск продукції на вітчизняних фабриках.

"Тютюновий бізнес — це сплата більшості акцизів до державного бюджету. І зараз сплачують. Мало того, в Україні він дуже сильно розвинутий. У нас, незважаючи навіть на війну, велика частина тютюнового бізнесу виробляється на експорт і буде вироблятися. Так, дійсно, цей бізнес буде розвиватись. Я так розумію, можливо, навіть з'являться нові підприємства. Мається на увазі, якщо ми вступимо в Євроспільноту або будемо вступати, для тютюнового бізнесу це буде дуже вигідна ситуація — спроститься продаж тютюну по всій території Євроспільноти. Ви самі розумієте, це дуже прибутковий напрямок бізнесу", — резюмував Охріменко.

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