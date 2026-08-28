"Хортицю" знищено. Як про цю горілку дізнався весь світ і що залишиться у магазинах

Унікальний запорізький завод виробляв 16 пляшок спиртного на секунду

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Російські війська знищили лікеро-горілчаний завод "Хортиця" у Запоріжжі — одне з найбільших підприємств українського алкогольного холдингу Global Spirits. Завод випускав як однойменну горілку, так і продукцію кількох інших відомих марок.

"Телеграф" вирішив розповісти про історію підприємства та асортимент, який він виробляв.

Завод збудували з нуля

Історія підприємства розпочалася у 2002 році, коли у Запоріжжі розпочали його будівництво. Вже в грудні 2003 року — через рік після початку робіт — з конвеєра зійшли перші пляшки алкогольної продукції.

Таким був завод "Хортиця". Фото: Global Spirits

На офіційному сайті Global Spirits завод називали одним із найбільших виробників міцного алкоголю в Україні. На підприємстві працювало понад 500 осіб. Продуктивність ліній розливу досягала 16 пляшок за секунду, а середня швидкість руху конвеєра становила 30 метрів за хвилину.

Вже 2006 року підприємство увійшло до десятки провідних світових виробників горілки за рейтингом World Millionaires’ Club. У 2011 році холдинг почав продавати горілку "Хортиця" у США, а у 2013 році продукція бренду постачалася більш ніж до 87 країн. Відповідно до історії марки на офіційному сайті, у 2019 році світовий обсяг продажів "Хортиці" становив 176,4 мільйона пляшок.

Чани на заводі "Хортиця". Фото: Global Spirits

Які марки горілки випускав завод "Хортиця"

Запорізьке підприємство виробляло алкоголь одразу під кількома торговими марками холдингу Global Spirits:

"Хортиця" — основний та найбільш відомий бренд підприємства;

"Мороша" — лінійка горілки на основі карпатської мінеральної води;

"Первак" — горілка та настоянки, стилізовані під напої, виготовлені за домашніми рецептами;

"Медова" — горілка та настойки з додаванням натурального меду та трав;

"Пшенична сльоза" — окрема торгова марка горілки. Не слід плутати її з однойменним зерновим спиртом, який використовували під час виробництва низки напоїв;

Gold Ukraine — горілка надпреміального сегмента, для якої застосовували очищену озоном воду.

Продукція "Хортиці". Фото: Global Spirits

Під маркою "Хортиця" підприємство виробляло кілька видів горілки. В офіційному каталозі бренду представлені "Хортиця Платинум", De Luxe, "Преміум", Silver Ice, Ice, "Класична", "Срібна прохолода" та Absolute Energy. Також випускалися "Хортиця Абсолют" та настоянка "Медова з перцем".

Лінійка "Мороші" включала горілку "Джерельна", "Карпатська", "Сила Карпат", "Карпатські озера" та "Синевір Преміум". Під маркою "Первак" випускали "Домашній пшеничний", "Домашній житній", "Класичний", "На бородинському хлібі", "Солодовий", "Резерв" та інші різновиди. До асортименту "Медової" входила горілка "Майська", а також гіркі настоянки.

Цех на заводі "Хортиця". Фото: Global Spirits

Знищення легендарного заводу

Завод "Хортиця" був одним із ключових виробничих активів Global Spirits і пропрацював у Запоріжжі майже 23 роки. Його знищення сталося невдовзі після іншої великої втрати холдингу: у ніч проти 19 липня 2026 року російський удар зруйнував основний склад готової продукції компанії в Київській області. Тоді попередню шкоду оцінили більш ніж у 100 мільйонів гривень.

Як повідомляє "Суспільне Запоріжжя" з посиланням на пресслужбу Global Spirits, підприємство було знищено внаслідок російської атаки 27 серпня 2026 року. По заводу завдали чотири удари, після чого пожежа тривала щонайменше три години. У компанії заявили, що відновленню підприємство не підлягає.

Вогонь знищив частину готової продукції, решта пляшок поплавилася і повинна бути утилізована. Попередньо Global Spirits втратила близько 3-4 мільйонів пляшок, за які вже було сплачено акциз. Середню вартість однієї одиниці продукції компанія оцінила приблизно у 100 гривень.

Як горів завод "Хортиця". Фото: Соцмережі

Яка горілка залишиться на прилавках магазинів

Таким чином "Хортиця", "Мороша", "Первак", "Медова", "Пшенична сльоза" та Gold Ukraine вже найближчим часом зникнуть з асортименту супермаркетів.

Проте, українці зможуть купувати алкоголь інших виробників. Найвідоміші марки: Nemiroff, "Хлібний Дар", "Козацька Рада", Green Day та Prime.

Раніше ми розповіли, чому Nemiroff називається саме так – відповідь ховається у Вінницькій області.