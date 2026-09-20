Коли розпадеться Росія і що приведе до цього: з’явився несподіваний прогноз

Причинами краху імперії можуть стати не лише війна та санкції

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Розмови про можливий розпад Росії посилилися на тлі затяжної війни проти України, санкцій і зростаючого навантаження на російську економіку. Однак визначити, чи це станеться взагалі і коли саме, неможливо.

Про це йдеться у відповіді моделі штучного інтелекту Gemini на запитання "Телеграфа".

"Точну дату і сам факт гіпотетичного розпаду Росії передбачити неможливо, оскільки в сучасній політології, історії та аналітиці немає єдиної думки щодо цього", — зазначив цифровий розум.

За його оцінкою, існуючі прогнози багато в чому залежать від обраної аналітичної моделі та політичних поглядів їхніх авторів. При цьому можна виділити два основні сценарії.

Сценарій розпаду чи ослаблення центральної влади

Деякі політологи, аналітики та представники російської опозиції припускають, що країна може зіткнутися з деінтеграцією чи фактичним паралічем федерального центру. До цього здатна привести одночасна дія кількох факторів:

Економічна та військова криза. Тривала війна, міжнародні санкції та поступове виснаження ресурсів можуть послабити здатність Москви контролювати ситуацію у країні.

Посилення регіональних розбіжностей. Розрив між регіонами, що наповнюють федеральний бюджет, та територіями, що залежать від дотацій, може збільшуватися. Додатковим чинником залишається національна напруженість на Кавказі, Поволжі та у Сибіру.

КПП між Чукоткою та Республікою Саха. Фото: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Проблема передачі влади. Зміна керівництва РФ чи конфлікт усередині політичної верхівки здатні порушити існуючу вертикаль управління.

"Подібний сценарій найбільш імовірний не через одну конкретну подію, а у разі збігу економічної кризи, військових невдач і боротьби за владу в Москві", — йдеться у відповіді Gemini.

Сценарій збереження Росії у нинішніх кордонах

Водночас багато міжнародних експертів та зовнішньополітичних інститутів вважають повний розпад РФ порівняно малоймовірним. Цьому перешкоджають кілька причин:

Сильна централізація. Регіони залежать від Москви завдяки загальній фінансовій та податковій системі, контролю силових структур та управлінню ключовою інфраструктурою.

Слабкість регіональних еліт. На відміну від ситуації напередодні розпаду СРСР, нинішні керівники російських регіонів вбудовані у федеральну систему і не мають самостійних інститутів, які б стали основою сепаратистських рухів.

Наявність ядерної зброї. США, Китай та держави Європейського Союзу можуть бути не зацікавлені у неконтрольованому розпаді Росії. Такий процес створив би загрозу поширення ядерної зброї, збройних конфліктів та масштабної гуманітарної кризи.

"Навіть серйозне ослаблення федерального центру не обов’язково призведе до офіційного поділу країни. Росія може зберегти формальну цілісність, але зіштовхнутися зі втратою керованості та зростанням самостійності регіонів", — припустив ШІ.

Розпад може статися несподівано

Історія Російської імперії та Радянського Союзу показує, що такі процеси важко прив’язати до конкретної дати. Імперія розпалася 1917 року, а СРСР припинив існування 1991-го — в обох випадках цьому передувала глибока системна криза.

"Розпад великих держав часто здається малоймовірним до моменту, коли центральна влада вже не може утримувати колишню систему", — резюмувала нейромережа.

Таким чином модель не назвала рік можливого розпаду РФ. За її оцінкою, вирішальним чинником стане не календарна дата, а здатність російської влади одночасно справлятися з війною, економічними проблемами, конфліктами всередині еліт та невдоволенням регіонів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав закон про масштабні санкції проти Росії. Це рішення має стати елементом комплексного тиску на Москву.