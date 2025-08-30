У Львові вбили Андрія Парубія, перші деталі

Стрільця розшукують

Андрій Парубій вбитий у Львові. Близько опівдня надійшло повідомлення про стрілянину в Сихівському районі Львова. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці.

По вбивство повідомили у Нацполіції. Особу вбитого назвав глава Львівської ОВА Максим Козицькій.

Сьогодні, близько опівдня, на 102 надійшло повідомлення про стрілянину в Сихівському районі Львова. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці. Встановлено, що загиблий — відомий громадський та політичний діяч 1971 року народження, — йдеться у повідомленні поліції

Козицький повідомив, що розшукують стрільця, який вбив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Потерпілий помер до приїзду медиків.

Андрій Парубій та Вікторія Сюмар, 2022 рік. Фото: Вікторія Сюмар

Президент України Володимир Зеленський написав у Telegram, що до розслідування та пошуку вбивці Парубія залучені всі необхідні сили й засоби.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та Генеральний прокурор Руслан Кравченко щойно доповіли про перші відомі обставини жахливого вбивства у Львові. Загинув Андрій Парубій Володимир Зеленський

Андрій Парубій був главою ВР та депутатом кількох скликань

Андрій Парубій був головою Верховної ради України (2016-2019), секретар Ради національної безпеки та оборони України (27 лютого – 7 серпня 2014 року). Обіймав посаду першого заступника голови Верховної Ради України (2014–2016). Народний депутат України VI, VII та VIII, IX скликань. Під час Євромайдану був комендантом Самооборони Майдану.

Мер Львова Андрій Садовий висловився щодо вбивства Парубія

Жахлива звістка для Львова про вбивство Андрія Парубія. Мої щирі співчуття рідним і близьким. Сьогодні найважливіше — щоб правоохоронні органи знайшли вбивцю й встановили всі обставини. Це питання безпеки у воюючій країні, де, як бачимо, немає абсолютно безпечних місць Андрій Садовий

Нагадаємо, активістка, доброволиця та медикиня евакуації Софія Янчевська розповіла "Телеграфу", чому вбили Дем’яна Ганула і Катю Гандзюк.