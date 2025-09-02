Вбивство Парубія було ретельно сплановано: слідчий пояснив, чому пострілів було саме вісім

На думку експерта, замах на Парубія був спланований

Вбивство Андрія Парубія у Львові було ретельно та заздалегідь спланованим. Вбивця випустив у політика повну обойму куль, щоб упевнитися, що точно закінчить розпочате.

Про це "Телеграфу "розповів Руслан Сушко – відставний полковник міліції та колишній старший слідчий у особливо важливих справах ГУ МВС. Він спростував слова про те, що вбивця міг діяти спонтанно – така версія існувала у мережі.

Кількість пострілів не є знаковим чинником. Чому? Бо випустив усю обойму, щоб, знаєте, повністю вбити. Тобто це теж аж ніяк не свідчить про навички кілера. Але те, що воно підготовлене, це однозначно Руслан Сушко

Руслан Слушко. Фото: Суспільне

Про ретельну підготовку говорить і те, що вбивця намагався приховувати свою особу – його обличчя було закрито під час нападу, тому ідентифікувати його камерами було неможливо.

"Людина вчинила дії для запобігання своєму розкриттю, затриманню, притяганню до відповідальності, оскільки закрите обличчя ідентифікувати, в принципі, неможливо. І навіть той відеозапис зроблений у такому ракурсі, який не дозволив би експертам встановити антропометричні дані кілера", – заявив Сушко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Галицькому районному суді Львова пройшло засідання щодо обрання запобіжного заходу чоловікові, якого підозрюють у вбивстві Андрія Парубія. Суд ухвалив взяти його під варту на 60 днів без права внесення застави.