Ліміти, дані та АІ всередині продукту: CEO Slot City Артем Рудиченко про підхід до гри

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CEO Slot City Артем Рудиченко розповів, як компанія працює з поведінковими даними та досліджує можливості штучного інтелекту для аналізу поведінки гравців. Це все дозволяє зробити відповідальну гру такою самою частиною кінцевого продукту, як захист особистих даних чи стабільність платежів.

За його словами, функція відповідальної гри має власну архітектуру, базується на даних, а за її розвиток відповідає окрема команда.

Рудиченко пояснює, що інструменти мають з'являтися там, де гравець і так ухвалює рішення щодо своєї сесії. Вони вбудовані в продукт і працюють поруч зі звичними елементами інтерфейсу. Він зазначив, що компанія свідомо проєктувала ці інструменти так, щоб вони сприймались як природна частина взаємодії з платформою.

CEO компанії також розповів, що у Slot City поєднують кілька типів лімітів. Частина з них стосується часу сесії, окремо працюють обов'язкові паузи після досягнення певних порогів, а фінансові ліміти доповнюють цю систему.

"Відповідальна гра сьогодні розвивається за тією ж інженерною логікою, що й антифрод або кібербезпека: важливо не лише реагувати на вже сформовану проблему, а й виявляти потенційні ризики на ранньому етапі. Саме тому дедалі більшого значення набуває робота з поведінковими даними — система аналізує нетипові патерни та допомагає своєчасно реагувати на зміни в поведінці користувача", — зазначив Артем Рудиченко, CEO Slot City.

Артем Рудиченко

Дослідження поведінки гравців

У дослідженні Delfabbro проаналізували поведінку понад 21 тисячі реальних гравців. Автори дослідження виявили звʼязок між об'єктивними поведінковими маркерами та незалежними оцінками ризику.

Водночас компанія також звіряє власний продуктовий досвід із результатами зовнішніх досліджень.

"ТОВ "Олл Сіті Геймc" (бренд Slot City) підтримує міжнародне дослідження Центру відповідальної гри, яке порівнює підходи до відповідальної гри на різних ринках. Для нас це джерело зовнішньої експертизи, яка лягає в основу продуктових рішень і не дає замкнутися лише на власних даних", — зазначив CEO. За словами Рудиченка, поступово ці напрацювання переходять у практичні висновки, які компанія використовує під час розвитку платформи.

Де потрібен штучний інтелект

Наступним напрямком розвитку Рудиченко назвав використання штучного інтелекту. Команда Slot City працює над застосуванням AI для аналізу поведінкових моделей гравців. За словами Рудиченка, завдання полягає в тому, щоб навчити систему помічати тонкі зміни в поведінці раніше, ніж їх виявить ручний моніторинг. СЕО компанії пояснив, що людина-аналітик бачить окремі випадки, тоді як алгоритм може виявляти закономірності на всьому масиві поведінкових даних.

"Ми зосереджуємо частину продуктової роботи саме на цьому векторі й вважаємо його одним із найперспективніших", — каже CEO Slot City Артем Рудиченко.

За його словами, компанія переходить від інструментів, які спрацьовують постфактум, до систем, що розпізнають ризик заздалегідь. На думку Рудиченка, найбільший потенціал такого переходу розкриває штучний інтелект. Він наголосив, що команда розвиває цей напрям із такою ж інженерною увагою, як і будь-яку іншу ключову функцію продукту.