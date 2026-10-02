Місця для зберігання стане більше: яке планування кухні набирає популярності

З цим варіантом можна залучити кожен сантиметр кімнати

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У 2026 році в дизайні кухонь набирає популярності нове планування, яке поступово витісняє звичний Г-подібний варіант. Воно дозволяє використати більше простору та отримати додаткові місця для роботи й зберігання.

Варто звернути увагу на U-подібне планування кухні. Воно дозволяє залучити одразу три стіни, отримати більше робочої поверхні та організувати додаткові місця для зберігання, як написали у виданні "TN".

Головна особливість такого варіанту – практичність. Уздовж трьох стін можна розмістити шафи, стільниці та побутову техніку, використовуючи простір максимально ефективно. При цьому U-подібна кухня підходить не лише для великих приміщень: її можна облаштувати й у невеликій кімнаті, якщо залишити достатньо місця для вільного проходу.

Щоб кухня не виглядала перевантаженою, дизайнери радять поєднувати закриті шафи з відкритими полицями. На них можна зберігати посуд, банки, кухонне приладдя або використовувати їх для декору та кімнатних рослин.

U-подібне планування кухні завойовує популярність у 2026 році, витісняючи звичні Г-подібні варіанти.

Водночас таке планування не обмежує вибір стилю. Дерев’яні фасади допоможуть зробити інтер’єр теплішим, а яскрава плитка, темна стільниця чи чорні деталі додадуть сучасного вигляду. Змінити кухню можна навіть без повного ремонту – достатньо оновити фасади, полиці, освітлення або частину оздоблення.

У відкритому плануванні одна зі сторін кухні може виконувати роль барної стійки або місця для сніданків. Так вдається відокремити кухонну зону від вітальні без встановлення додаткових перегородок.

У сфері сучасного ремонту житла особлива увага приділяється практичним та енергоефективним рішенням, які допомагають оптимізувати простір і витрати. Зокрема, використання розумних систем автоматично оптимізує побутові процеси, скорочуючи витрати на опалення до 25%, а на електроенергію – на 15–30%.