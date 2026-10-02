Місця для зберігання стане більше: яке планування кухні набирає популярності
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З цим варіантом можна залучити кожен сантиметр кімнати
У 2026 році в дизайні кухонь набирає популярності нове планування, яке поступово витісняє звичний Г-подібний варіант. Воно дозволяє використати більше простору та отримати додаткові місця для роботи й зберігання.
Варто звернути увагу на U-подібне планування кухні. Воно дозволяє залучити одразу три стіни, отримати більше робочої поверхні та організувати додаткові місця для зберігання, як написали у виданні "TN".
Головна особливість такого варіанту – практичність. Уздовж трьох стін можна розмістити шафи, стільниці та побутову техніку, використовуючи простір максимально ефективно. При цьому U-подібна кухня підходить не лише для великих приміщень: її можна облаштувати й у невеликій кімнаті, якщо залишити достатньо місця для вільного проходу.
Щоб кухня не виглядала перевантаженою, дизайнери радять поєднувати закриті шафи з відкритими полицями. На них можна зберігати посуд, банки, кухонне приладдя або використовувати їх для декору та кімнатних рослин.
Водночас таке планування не обмежує вибір стилю. Дерев’яні фасади допоможуть зробити інтер’єр теплішим, а яскрава плитка, темна стільниця чи чорні деталі додадуть сучасного вигляду. Змінити кухню можна навіть без повного ремонту – достатньо оновити фасади, полиці, освітлення або частину оздоблення.
У відкритому плануванні одна зі сторін кухні може виконувати роль барної стійки або місця для сніданків. Так вдається відокремити кухонну зону від вітальні без встановлення додаткових перегородок.
У сфері сучасного ремонту житла особлива увага приділяється практичним та енергоефективним рішенням, які допомагають оптимізувати простір і витрати. Зокрема, використання розумних систем автоматично оптимізує побутові процеси, скорочуючи витрати на опалення до 25%, а на електроенергію – на 15–30%.