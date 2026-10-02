Лимиты, данные и AI внутри продукта: CEO Slot City Артем Рудиченко о подходе к игре

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CEO Slot City Артем Рудиченко рассказал, как компания работает по поведенческим данным и исследует возможности искусственного интеллекта для анализа поведения игроков. Это все позволяет сделать ответственную игру такой же частью конечного продукта, как защита личных данных или стабильность платежей.

По его словам, функция ответственной игры имеет собственную архитектуру, базируется на данных, а за ее развитие отвечает отдельная команда.

Рудиченко объясняет, что инструменты должны появляться там, где игрок и так принимает решение о своей сессии. Они встроены в продукт и работают рядом с обычными элементами интерфейса. Он отметил, что компания сознательно проецировала эти инструменты так, чтобы они воспринимались как естественная часть взаимодействия с платформой.

CEO компании также рассказал, что в Slot City совмещают несколько типов лимитов. Часть из них касается времени сессии, отдельно работают обязательные паузы по достижению определенных порогов, а финансовые лимиты дополняют эту систему.

"Ответственная игра сегодня развивается по той же инженерной логике, что и антифрод или кибербезопасность: важно не только реагировать на уже сложившуюся проблему, но и выявлять потенциальные риски на раннем этапе. Именно поэтому все большее значение приобретает работа с поведенческими данными — система анализирует нетипичные паттерны и помогает своевременно реагировать на изменения в поведении пользователя", — отметил Артем Рудиченко, CEO Slot City.

Артем Рудиченко

Исследование поведения игроков

В исследовании Delfabbro проанализировали поведение более 21 тысячи реальных игроков. Авторы исследования обнаружили связь между объективными поведенческими маркерами и независимыми оценками риска.

В то же время, компания также сверяет собственный продуктовый опыт с результатами внешних исследований.

"ООО "Олл Сити Геймc" (бренд Slot City) поддерживает международное исследование Центра ответственной игры, сравнивающее подходы к ответственной игре на разных рынках. Для нас это источник внешней экспертизы, которая ложится в основу продуктовых решений и не дает замкнуться только на собственных данных", — отметил CEO. По словам Рудиченко, постепенно эти наработки переходят в практические выводы, которые компания использует при развитии платформы.

Где нужен искусственный интеллект

Следующим направлением развития Рудиченко назвал использование искусственного интеллекта. Команда Slot City работает над использованием AI для анализа поведенческих моделей игроков. По словам Рудиченко, задача состоит в том, чтобы научить систему замечать тонкие изменения в поведении раньше, чем их выявит ручной мониторинг. СЕО компании объяснил, что человек-аналитик видит частные случаи, тогда как алгоритм может выявлять закономерности на всем массиве поведенческих данных.

"Мы сосредотачиваем часть продуктовой работы именно на этом векторе и считаем его одним из самых перспективных", — говорит CEO Slot City Артем Рудиченко.

По его словам, компания переходит от срабатывающих постфактум инструментов к системам, распознающим риск заранее. По мнению Рудиченко, самый большой потенциал такого перехода раскрывает искусственный интеллект. Он подчеркнул, что команда развивает это направление с таким же инженерным вниманием, как и любая другая ключевая функция продукта.