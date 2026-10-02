Встигніть до 6 жовтня: на цей популярний продукт в "АТБ" знизили ціну на 102 грн

Він ідеально підійде для ранкових сніданків

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

До 6 жовтня в "АТБ" діють знижки на популярні продукти. Серед акційних товарів є й червона риба, на одну з позицій якої ціну знизили на 25%.

Акція поширюється на слабосолену сьомгу у форматі філе-шматка. "Телеграф" розповість, про який товар йдеться та скільки він коштує зараз.

Докладніше про це у матеріалі: " Ось так ціни: в "АТБ" продукти подешевшали до 50% – акція лише тиждень ".

Зокрема, філе-шматок на шкірі Norven вагою 210 г можна придбати зі знижкою 25%, а економія на упаковці становить 102,50 грн. Завдяки акції покупці можуть заплатити за товар на понад 100 грн менше, ніж за звичайною ціною. Знижка діятиме до 6 жовтня включно.

У мережі супермаркетів "АТБ" діють знижки на червону рибу до 6 жовтня

Що ще можна придбати у відділі риби та морепродуктів

Наприклад, форель Norven 210 грамів зараз коштує 299,90 грн замість 402,40 грн. Знижка на цю позицію становить 25%.

Тунець De Luxe Foods & Goods Selected 185 г у власному соку або в олії можна придбати за 67,90 грн замість 90,50 грн. Печінка тріски 121 г коштує 111,90 грн замість 139,90 грн, а хек "День у День" – 220,70 грн за кілограм замість 275,89 грн.

Купуючи товари зі знижками, важливо заздалегідь перевіряти їхній термін придатності та фактичну вагу упаковки. Зокрема, існують прості правила оцінки реальної вигоди, які радять звертати увагу на цілісність пакування та можливе зменшення об'єму продукту виробником.