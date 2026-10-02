Економія 47 грн на пляшці: встигніть придбати цей товар зі знижкою в "АТБ"

Деякі позиції зараз продаються на 40% дешевше.

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Цього тижня в супермаркетах мережі "АТБ" знизили ціни на низку популярних алкогольних напоїв. Найвигідніші пропозиції діють на пиво українських виробників.

Детальніше про це читайте в матеріалі: "Оце так ціни: в "АТБ" продукти подешевшали до 50% – акція лише тиждень"

Наприклад, "Чернігівське Світле" здешевшало на 40%. Пляшка об’ємом 2,25 л зараз коштує 67,90 грн замість 114,80 грн – вигода сягає 46,90 грн.

Популярні марки пива

Світле й темне пиво Velkopopovicky Kozel (0,5 л) теж продають зі знижкою 40%. Кожна пляшка обійдеться в 27,90 грн замість 46,90 грн (економія – 19 грн).

До акційного переліку потрапило й "Чернігівське Біле" (0,9 л) – мінус 40% від вартості, тобто 40,80 грн замість 68 грн. З відчутною знижкою в 38% можна придбати й "Оболонь Традиційне Світле" об’ємом 2,4 л: пляшка коштує 72,90 грн замість 118,60 грн.

Акція триватиме тиждень

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв: поспішайте до 6 жовтня: популярний продукт в "АТБ" продають на 430 грн дешевше.