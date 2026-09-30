Дитячий ребус поставив дорослих у глухий кут: де в загадці заховалася помилка
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Цю загадку не можуть розгадати з першого разу
У Threads почав ширитися простий на перший погляд дитячий ребус, над яким користувачам довелося добряче подумати. Виявилося, що проблема може бути не в складності загадки, а в одній деталі, яку автори, ймовірно, вказали неправильно.
Як саме розгадати ребус та яке слово мало утворитися в результаті — розповість "Телеграф".
З чого починається загадка
"Треба допомога залу, в нас виходить "письбільник"", — написала авторка допису.
На початку ребуса стоїть літера "П", після якої зображений диск. Далі під малюнком є кома, яка означає, що від слова "Диск" потрібно прибрати першу літеру.
Так отримуємо "иск". Окрема умова "4=ь" означає, що четверту літеру потрібно замінити на "ь". У результаті перша частна слова перетворюється на "Пись". Саме на наступному етапі й виникає проблема.
Більше чи менше
Після зображення диска в ребусі стоїть знак ">" (більше). За умовою ребусу від цього слова потрібно відкинути дві останні літери.
Якщо сприймати зображений символ саме як знак "більше", від відповідного слова залишається "Біль". Тоді разом із першою частиною отримуємо "П+ись + біль".
Логічніше загадка складається, якщо припустити, що замість знака ">"(більше) автори мали на увазі знак "<"(менше).
Тоді від слова потрібно залишити перші літери, де і утворюється фрагмент "Мен".
Остання частина загадки пов'язана із зображенням чайника. За умовою, від цього слова потрібно взяти 4, 5 і 6 літери. Це дає "Ник".
У підсумку маємо:
П+ИСЬ + МЕН + НИК = ПИСЬМЕННИК.
Саме слово "письменник", найімовірніше, і було правильною відповіддю на ребус. Тому що, якщо всі умови загадки вважати вірними, зі знаком більше утворється слово "письбільник".
У коментарях під дописом користувачі вже встигли пожартувати з альтернативної версії. Зокрема, "письбільник" назвали словом, яке звучить так, ніби це восьмий день тижня.
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