Дитячий ребус поставив дорослих у глухий кут: де в загадці заховалася помилка

Цю загадку не можуть розгадати з першого разу

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У Threads почав ширитися простий на перший погляд дитячий ребус, над яким користувачам довелося добряче подумати. Виявилося, що проблема може бути не в складності загадки, а в одній деталі, яку автори, ймовірно, вказали неправильно.

Як саме розгадати ребус та яке слово мало утворитися в результаті — розповість "Телеграф".

З чого починається загадка

"Треба допомога залу, в нас виходить "письбільник"", — написала авторка допису.

Ребус з Threads

На початку ребуса стоїть літера "П", після якої зображений диск. Далі під малюнком є кома, яка означає, що від слова "Диск" потрібно прибрати першу літеру.

Так отримуємо "иск". Окрема умова "4=ь" означає, що четверту літеру потрібно замінити на "ь". У результаті перша частна слова перетворюється на "Пись". Саме на наступному етапі й виникає проблема.

Більше чи менше

Після зображення диска в ребусі стоїть знак ">" (більше). За умовою ребусу від цього слова потрібно відкинути дві останні літери.

Якщо сприймати зображений символ саме як знак "більше", від відповідного слова залишається "Біль". Тоді разом із першою частиною отримуємо "П+ись + біль".

Логічніше загадка складається, якщо припустити, що замість знака ">"(більше) автори мали на увазі знак "<"(менше).

Тоді від слова потрібно залишити перші літери, де і утворюється фрагмент "Мен".

Остання частина загадки пов'язана із зображенням чайника. За умовою, від цього слова потрібно взяти 4, 5 і 6 літери. Це дає "Ник".

У підсумку маємо:

П+ИСЬ + МЕН + НИК = ПИСЬМЕННИК.

Саме слово "письменник", найімовірніше, і було правильною відповіддю на ребус. Тому що, якщо всі умови загадки вважати вірними, зі знаком більше утворється слово "письбільник".

У коментарях під дописом користувачі вже встигли пожартувати з альтернативної версії. Зокрема, "письбільник" назвали словом, яке звучить так, ніби це восьмий день тижня.

Коментар з Threads

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