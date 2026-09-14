Ніяких 7 уроків на день. В Україні пропонують змінити розклад у школах

Як хочуть змінити навантаження школярів

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В Україні хочуть змінити підхід до формування шкільних розкладів, щоб учні мали менше різних предметів протягом одного дня. Серед запропонованих варіантів — ширше використання здвоєних уроків та рівномірніший розподіл навчального навантаження протягом тижня.

Відповідну петицію було опубліковано на офіційному порталі електронних петицій Кабінету Міністрів України. Її автором виступив Василь Ципцер.

Чому хочуть змінити розклад

У петиції зазначається, що школярі часто мають протягом одного дня багато різних предметів. Через це дитині доводиться носити до школи велику кількість підручників, зошитів та іншого приладдя.

Крім того, після занять учень може отримувати домашні завдання одразу з кількох дисциплін. Автор петиції вважає, що це створює додаткове фізичне та розумове навантаження.

Петиція на сайті Кабінету Міністрів

Як можуть змінити навчальний день

У петиції пропонується змінити сам принцип формування розкладу. Наприклад, замість шести-семи різних предметів школяр міг би мати три-чотири. Частину занять при цьому пропонується проводити парними — тобто два уроки одного предмета поспіль.

Такий формат, на думку автора, дозволив би зменшити кількість підручників у шкільному портфелі та кількість предметів, до яких потрібно готуватися вдома в один день.

"Мета — змінити спосіб розподілу навчального навантаження", — зазначається в тексті петиції.

Автор наголошує, що йдеться не про скорочення навчання. Загальна кількість уроків не має зменшитися. Змінитися може лише те, як саме їх розподілятимуть протягом тижня.

Що пропонують Міністерству освіти

У петиції просять доручити Міністерству освіти і науки розглянути можливість внесення змін до відповідних нормативних та методичних документів.

Окремо йдеться про розроблення рекомендацій для шкіл щодо складання розкладу та планування домашніх завдань. Учителі різних предметів, на думку автора, мають координувати їхній обсяг, щоб на один день не припадало багато завдань одразу з кількох дисциплін.

Під час планування навчання пропонується враховувати вік школярів і залишати їм достатньо часу на відпочинок, фізичну активність та особисті справи.

Як зазначається у петиції, чинний Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти вже регулює розподіл навчального навантаження протягом тижня та передбачає можливість проведення здвоєних занять.

Автор окремо підкреслює, що пропозиція не передбачає зменшення кількості навчальних годин або зниження вимог до знань школярів. Йдеться саме про спосіб розподілу навантаження.

"Метою цієї петиції не є скорочення навчальної програми, зменшення кількості навчальних годин або зниження вимог до знань учнів", — зазначається в тексті петиції.

Збір підписів під зверненням почався 8 вересня 2026 року. Щоб Кабінет Міністрів був зобов'язаний розглянути петицію, вона має набрати 25 тисяч підписів. На момент публікації петиція перебуває на етапі збору голосів. Наразі її підтримали 38 осіб, а до завершення збору підписів залишається 85 днів.

Контекст "Телеграфу": Подання петиції — це юридичне право кожного українця винести свою ініціативу на публічне обговорення, проте вона не є готовим рішенням влади чи опитуванням громадської думки. Абсолютна більшість подібних звернень не отримує практичної підтримки та не трансформується в реальні рішення чи нормативно-правові акти навіть після збору потрібної кількості підписів.

Більш докладно про те, що таке петиція у матеріалі: "Петиція в Україні: що це таке і чи справді вона може щось змінити".

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні пропонують скасувати 5-денний робочий тиждень.