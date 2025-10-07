Рус

Суми частково без світла. Що відомо про ранкову атаку (оновлено)

Олена Руденко
Суми регулярно зазнають дронових атак Новина оновлена 07 жовтня 2025, 07:28
Суми регулярно зазнають дронових атак. Фото Колаж "Телеграф"

Через атаку частина міста лишилася без електрики

Близько 6:10 у вівторок, 7 жовтня, в Сумах пролунало кілька вибухів. Ворог атакував обласний центр безпілотниками.

Оновлено 7:17 Глава Сумської ОВА Олег Григоров поінформував, що вранці Росія поцілила в обʼєкт цивільної інфраструктури у Зарічному районі Сум. Є пошкодження, зокрема у житловому секторі. Також внаслідок ворожого удару дронами, є часткові знеструмлення. На щастя, за попередніми даними, люди не постраждали.

Тролейбуси курсують за зміненими маршрутами

Сумська міська рада попередила, що у зв'язку з відсутністю електроенергії через ворожий обстріл, тролейбуси за маршрутами № 5,10а,12,14 будуть слідувати через проспект Свободи.

Про атаку повідомили моніторингові та місцеві Telegram-канали. Повітряні Сили України о 6:19 попередили про загрозу застосування росіянами авіаційних засобів ураження для Сумщини. На півночі області фіксувався ворожий дрон, що рухався курсом на південь.

За словами жителів Сум, після атаки в частині міста зникло електропостачання.

Напередодні Росія вдарила безпілотником по пологовому будинку у Сумах

Вдень у понеділок, 6 жовтня, росіяни прицільно атакували безпілотником 3-й пологовий будинок у Сумах. На момент удару у перинатальному центрі перебували 166 людей: 11 дітей, 35 пацієнток, 120 працівників. На щастя, ніхто не постраждав, адже всі встигли спуститися в укриття.

Пошкоджений російським дроном дах пологового будинку у Сумах
Дах пологового після російського удару. Фото: Кордон Медіа
Пошкоджений російським БПЛА дах пологового будинку у Сумах
Ворог прицільно вдарив по перинатальному центру

Безпілотник влучив у дах будівлі, виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. 60-річна працівниця медзакладу зі стресовою реакцією на вибух отримала допомогу на місці.

Близько 11:30 російський безпілотник прицільно вдарив по перинатальному центру в Сумах. За годину до цього в Сумському районі була оголошена повітряна тривога, тож медики спрацювали професійно і завчасно спустили всіх пацієнтів в укриття

глава Сумської ОВА Олег Григоров

Як повідомляв "Телеграф", 6 жовтня росіяни атакували дронами Харків. У місті після численних вибухів частково зникло світло.

