Вночі Київ атакували півтора десятка російських дронів: що відомо про наслідки

За ніч повітряна тривога у столиці оголошувалась три рази

У ніч на понеділок, 7 жовтня, росіяни атакували Україну безпілотниками. Зокрема під ударом був Київ, куди ударні дрони ворога заходили хвилями та з різних напрямків.

Це була вже четверта повітряна атака на Київ з початку жовтня, повідомив начальник КМВА Сергій Попко. Він додав, що протягом ночі на 7 жовтня повітряна тривога у столиці оголошувалася тричі та сумарно тривала понад дві години.

"Силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено приблизно півтора десятка російських дронів. Усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці були знешкоджені. Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила", — йдеться у його повідомленні.

Сергій Попко додав, що інформацію про точну кількість та тип дронів, що атакували Київ, оприлюднять Повітряні Сили. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 3 жовтня російська армія також атакувала Київ безпілотниками. Окупанти різними за кількістю групами БПЛА намагалися вдарити по столиці. Проте завдяки ППО, жоден з російських дронів своєї мети не досяг. Сили та засоби протиповітряної оборони виявили та уразили в повітряному просторі навколо та над Києвом приблизно півтора десятка ударних безпілотників.