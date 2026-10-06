З урахуванням тривог та ударів по мостах: як зараз працює метро у Києві

Чи їздить метро під час повітряної тривоги у столиці?

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Київський метрополітен — це не тільки найшвидший і найзручніший спосіб пересування по столиці, а й найбільше підземне укриття міста. Під час повітряних тривог режим роботи підземки змінюється, щоб забезпечити максимальну безпеку пасажирів.

У такі моменти підземні станції метрополітену продовжують працювати як укриття, а рух поїздів наземними ділянками припиняється. Проте є деякі нюанси, повідомляє "Телеграф".

У жовтні 2026 року влада дозволила рух поїздів на наземній ділянці "зеленої" лінії метро під час жовтого рівня загрози (поява БПЛА без ознак масованого, ракетного чи комбінованого удару):

за жовтого рівня загрози пасажирів перевозять між правим і лівим берегами Дніпра;

у разі оголошення червоного рівня загрози рух наземною ділянкою припиняється.

Під час червоного рівня поїзди ходитимуть на таких ділянках:

"Сирець" — "Видубичі";

"Осокорки" — "Червоний Хутір".

Допис від КП "Київський метрополітен"

Додамо, що на "зеленій" гілці метро в години пік київська влада запровадила спеціальний графік. Орієнтовно з 07:30 до 10:00 та з 16:00 до 20:00 рух поїздів на цьому напрямку регулюють диспетчери вручну.

Головна причина — обмеження на Південному мосту, де в один момент часу може бути лише один склад метро. Через цей потяг по черзі роблять оборот на станціях "Видубичі" та "Осокорки". У міжпіковий час підземка повертається до звичайного режиму роботи.

Допис від КМДА

На "червоній" гілці метро під час тривог рух здійснюється від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна".

"Синя" гілка під час повітряної тривоги працює у звичайному підземному режимі (наземних відкритих ділянок із перетином мостів немає).

Метро Києва/Фото: metro.kyiv.ua

Навіщо Росія береже ракети?

Нагадаємо, Росія продовжує цілеспрямовано бити по київських мостах, руйнуючи логістику та пасажирське сполучення столиці. Поки у Верховній Раді розглядають п’ять сценаріїв розвантаження пошкодженої інфраструктури, столична влада вже визначилася з альтернативною переправою через Дніпро.