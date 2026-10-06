З урахуванням тривог та ударів по мостах: як зараз працює метро у Києві
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Чи їздить метро під час повітряної тривоги у столиці?
Київський метрополітен — це не тільки найшвидший і найзручніший спосіб пересування по столиці, а й найбільше підземне укриття міста. Під час повітряних тривог режим роботи підземки змінюється, щоб забезпечити максимальну безпеку пасажирів.
У такі моменти підземні станції метрополітену продовжують працювати як укриття, а рух поїздів наземними ділянками припиняється. Проте є деякі нюанси, повідомляє "Телеграф".
У жовтні 2026 року влада дозволила рух поїздів на наземній ділянці "зеленої" лінії метро під час жовтого рівня загрози (поява БПЛА без ознак масованого, ракетного чи комбінованого удару):
- за жовтого рівня загрози пасажирів перевозять між правим і лівим берегами Дніпра;
- у разі оголошення червоного рівня загрози рух наземною ділянкою припиняється.
Під час червоного рівня поїзди ходитимуть на таких ділянках:
- "Сирець" — "Видубичі";
- "Осокорки" — "Червоний Хутір".
Додамо, що на "зеленій" гілці метро в години пік київська влада запровадила спеціальний графік. Орієнтовно з 07:30 до 10:00 та з 16:00 до 20:00 рух поїздів на цьому напрямку регулюють диспетчери вручну.
Головна причина — обмеження на Південному мосту, де в один момент часу може бути лише один склад метро. Через цей потяг по черзі роблять оборот на станціях "Видубичі" та "Осокорки". У міжпіковий час підземка повертається до звичайного режиму роботи.
На "червоній" гілці метро під час тривог рух здійснюється від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна".
"Синя" гілка під час повітряної тривоги працює у звичайному підземному режимі (наземних відкритих ділянок із перетином мостів немає).
Нагадаємо, Росія продовжує цілеспрямовано бити по київських мостах, руйнуючи логістику та пасажирське сполучення столиці. Поки у Верховній Раді розглядають п’ять сценаріїв розвантаження пошкодженої інфраструктури, столична влада вже визначилася з альтернативною переправою через Дніпро.