"Справжній Мордор": величезний "монстр" у палаючій Москві налякав росіян (відео)
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У столиці РФ помітили справжнє "чудовисько"
У неділю, 20 вересня, Московський нафтопереробний завод, розташований у столиці РФ у районі Капотня, був атакований безпілотниками. Внаслідок удару НПЗ спалахнув.
У мережі звернули увагу не тільки на саму пожежу, а й на дим, який набув химерної форми. Наприклад, український блогер Денис Казанський опублікував яскраву картинку на цю тему.
Казанський порівняв дим, утворений внаслідок пожежі на Московському НПЗ, з монстром, який нагадує летючого динозавра або дракона.
"СВО (так у РФ називають війну проти України, — Ред.) йде за планом", — з іронією підписав пост Денис.
Українці, на відміну від росіян, були в захваті від "знаку" у небі над Москвою.
"Божественно"
"Дебензифікація Росії йде строго за планом Путіна"
"Підсумки голосування за Єдину Росію"
"Який гарний світанок!"
"Справжній Мордор, ніяких декорацій більше не треба. Росіяни, насолоджуємось і махаємо"
"Демогоргон" (Монстр із кіновсесвіту "Дивні дива")
"У них там усі вибори однакові. Але ці хоча б з іншою картинкою. Може, якісь звивини сколихне"
"Москва, чому горять твої дзвони…"
"Москва повертається у докембрійський період. Хороша картинка, навіть мої коти оцінили"
Зазначимо, Московський НПЗ — одне із ключових підприємств нафтопереробної галузі Росії. Завод забезпечує близько 35% паливного ринку Москви: постачає до столиці РФ 40% бензину та 50% дизельного палива, а також постачає паливом місцеві аеропорти. Сили безпілотних систем ЗСУ повідомили, що на НПЗ були вражені об’єкти:
- встановлення первинної переробки нафти АВТ-6;
- комплексної установки переробки нафти;
- установки ізомеризації.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Москву атакував "Пелікан". "Телеграф" розповідав, що відомо про цю зброю.