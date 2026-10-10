Ця категорія пенсіонерів під загрозою: кого позбавлять виплат

Виплати залежать від своєчасного повторного оцінювання, документів і необхідного страхового стажу

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Пенсію по інвалідності можуть призупинити або не призначити, якщо громадянин не виконає хоча б одну з вимог Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Причиною можуть стати й звичайні помилки. Про це повідомляє ТСН.

Пропуск оцінювання може зупинити виплату

Пенсію призначають на строк, на який людині встановили інвалідність. З 2025 року замість медико-соціальних експертних комісій повсякденне функціонування оцінюють експертні команди. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів України № 1338.

Якщо людина не пройде оцінювання у встановлений термін, виплату припинять з першого числа наступного місяця.

"Якщо людина не з'явилася для проведення оцінювання у встановлений строк, виплата пенсії по інвалідності зупиняється з першого числа наступного місяця", – пояснили в Пенсійному фонді України.

Під час воєнного стану передбачено винятки для тих, хто не може пройти оцінювання вчасно з поважної причини. Зокрема, виплату можуть продовжити людям, які перебувають на територіях бойових дій або тимчасово окупованих територіях.

Через відсутність документів можуть відмовити у призначенні

Щоб оформити пенсію, потрібно подати документи, передбачені Порядком № 22-1. Частину відомостей ПФУ отримує з державних реєстрів. Якщо потрібної інформації там немає, заявника можуть попросити надати додаткові документи.

Проблеми можуть виникнути, якщо документа чи довідки немає, документ недійсний або прострочений, а також якщо розбігаються дані про прізвище, ім'я чи дату народження. Причиною для відмови можуть стати й відсутність підпису чи інших обов'язкових реквізитів.

Якщо документів недостатньо, щоб підтвердити право на пенсію, ПФУ може відмовити в її призначенні.

Вимоги до стажу залежать від віку та групи інвалідності

Необхідна тривалість страхового стажу залежить від віку людини та групи інвалідності. Для I групи потрібно від одного року стажу, якщо особі менше ніж 25 років, до 10 років у віці 54–59 років. Для II та III груп мінімальний стаж становить один рік для осіб віком до 23 років, максимальний – 14 років у віці 56–59 років.

Для II та III груп у віці 24–26 років потрібно два роки стажу, у 27–28 років – три, у 29–31 рік – чотири, у 32–34 роки – п'ять, у 35–37 років – шість, у 38–39 років – сім. У 40–42 роки вимагається дев'ять років, у 43–45 – десять, у 46–48 – 11, у 49–51 – 12, у 52–55 – 13 років.

"За відсутності необхідного страхового стажу пенсія по інвалідності не призначається", – підкреслили у ПФУ. Для людей, яким інвалідність встановили після досягнення пенсійного віку, діють інші вимоги до стажу.

У разі браку стажу можна звернутися по соціальну допомогу

Якщо страхового стажу для призначення пенсії не вистачає, людина за дотримання встановлених умов може претендувати на державну соціальну допомогу. Її призначають на підставі закону про державну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та людям з інвалідністю.

Одержувачам пенсії по інвалідності слід стежити за строком дії документів і датою чергового оцінювання. Також необхідно перевіряти, чи подано до фонду повний пакет документів.

Як повідомляв "Телеграф", відомості про страховий стаж до облікової картки можуть внести з помилкою. Це може вплинути на майбутню пенсію. Тому перед зверненням по пенсію перевірте відомості про стаж і заробітну плату, які врахують під час її призначення, в персональній довідці ПФУ.