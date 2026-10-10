Эта категория пенсионеров под угрозой: кого лишат выплат

Выплаты зависят от своевременного повторного оценивания, документов и необходимого страхового стажа

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Пенсию по инвалидности могут приостановить или не назначить, если гражданин не выполнит хотя бы одно из требований Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Причиной могут стать и обычные ошибки. Об этом сообщает ТСН.

Пропуск оценивания может остановить выплату

Пенсию назначают на срок, на который человеку установили инвалидность. С 2025 года вместо медико-социальных экспертных комиссий повседневное функционирование оценивают экспертные команды. Это предусмотрено постановлением Кабинета министров Украины № 1338.

Если человек не пройдет оценивание в установленный срок, выплату прекратят с первого числа следующего месяца.

"Если человек не явился для проведения оценивания в установленный срок, выплата пенсии по инвалидности останавливается с первого числа следующего месяца", – пояснили в Пенсионном фонде Украины.

Во время военного положения предусмотрены исключения для тех, кто не может пройти оценивание вовремя по уважительной причине. В частности, выплату могут продлить людям, находящимся на территориях боевых действий или временно оккупированных территориях.

Из-за отсутствия документов могут отказать в назначении

Чтобы оформить пенсию, нужно подать документы, предусмотренные Порядком № 22-1. Часть сведений ПФУ получает из государственных реестров. Если нужной информации там нет, заявителя могут попросить предоставить дополнительные документы.

Проблемы могут возникнуть, если документа или справки нет, документ недействителен либо просрочен, а также если расходятся данные о фамилии, имени или дате рождения. Причиной для отказа могут стать и отсутствие подписи или других обязательных реквизитов.

Если документов недостаточно, чтобы подтвердить право на пенсию, ПФУ может отказать в ее назначении.

Требования к стажу зависят от возраста и группы инвалидности

Необходимая продолжительность страхового стажа зависит от возраста человека и группы инвалидности. Для I группы нужно от одного года стажа, если человеку меньше 25 лет, до 10 лет в возрасте 54–59 лет. Для II и III групп минимальный стаж составляет один год для людей младше 23 лет, максимальный – 14 лет в возрасте 56–59 лет.

Для II и III групп в возрасте 24–26 лет нужно два года стажа, в 27–28 лет – три, в 29–31 год – четыре, в 32–34 года – пять, в 35–37 лет – шесть, в 38–39 лет – семь. В 40–42 года требуется девять лет, в 43–45 – десять, в 46–48 – 11, в 49–51 – 12, в 52–55 – 13 лет.

"При отсутствии необходимого страхового стажа пенсия по инвалидности не назначается", – подчеркнули в ПФУ. Для людей, которым инвалидность установили после достижения пенсионного возраста, действуют другие требования к стажу.

При нехватке стажа можно обратиться за социальной помощью

Если страхового стажа для назначения пенсии не хватает, человек при соблюдении установленных условий может претендовать на государственную социальную помощь. Ее назначают на основании закона о государственной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и людям с инвалидностью.

Получателям пенсии по инвалидности следует следить за сроком действия документов и датой очередного оценивания. Также нужно проверять, подан ли в фонд полный пакет документов.

Как сообщал "Телеграф", сведения о страховом стаже в учетную карточку могут внести с ошибкой. Это может повлиять на будущую пенсию. Поэтому перед обращением за пенсией проверьте сведения о стаже и зарплате, которые учтут при ее назначении, в персональной справке ПФУ.