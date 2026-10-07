Пенсіонерам ВПО можуть призупинити виплати: хто має пройти ідентифікацію

Що буде, якщо не встигнути до кінця року

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Окремі категорії пенсіонерів та одержувачів страхових виплат мають пройти ідентифікацію до 31 грудня, інакше нарахування коштів зупинять.

У Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України роз'яснили, кого саме стосується ця вимога, як підтвердити особу та якими будуть наслідки зволікання.

Хто має пройти ідентифікацію

Вимога поширюється на пенсіонерів і тих, хто отримує страхові виплати, проживаючи на тимчасово окупованих територіях або перебуваючи за кордоном.

Людям потрібно офіційно підтвердити свою особу, щоб виплати не припинялися. Зробити це дозволяють кількома шляхами – дистанційно або під час особистого візиту.

Як можна пройти процедуру

Перший варіант – авторизуватися онлайн на вебпорталі Пенсійного фонду України. Це дає змогу засвідчити особу без черг та походів до установ.

Другий спосіб – сеанс відеозв'язку зі співробітником ПФУ. Заявку на відеоідентифікацію подають через той самий портал фонду або за номерами телефонів: 0 800 503 753, (044) 281-08-70 / 281-08-71.

Громадяни, які тимчасово виїхали за межі країни, можуть звернутися до українського посольства чи консульства.

Також залишається звичний офлайн-формат: прийти до сервісного центру Пенсійного фонду або відділення банку, куди надходять гроші.

Як можна пройти процедуру. Фото: Мінсоцполітики

Як перевірити результат

Статус проходження перевірки можна відстежити особисто. Для цього слід увійти до кабінету на вебпорталі ПФУ та перейти до розділу "Моя ідентифікація". Там зафіксовано дату та обраний метод підтвердження.

Якщо процедура проходила через відеоконференцію, рішення надійде ще й на електронну адресу.

Що буде без ідентифікації

Якщо одержувач проігнорує цю вимогу, виплату коштів призупинять. Щойно особа підтвердить свої дані – нарахування відновлять.

Для мешканців тимчасово окупованих територій діє ще одна вимога: допомогу нараховують за умови, що людина офіційно підтвердила факт неотримання грошей від РФ.

Ті, хто виїхав з окупації в інші країни, також зобов'язані сповістити про відсутність російських виплат.

Чому це важливо

Ідентифікація слугує обов'язковим інструментом контролю. Держава має переконатися, що державні кошти потрапляють безпосередньо законному отримувачу, а не третім особам.

Пропуск дедлайну не означає, що пенсію анулюють назавжди: кошти лише заморозять на рахунках, доки людина не вийде на зв'язок і не підтвердить особу.

Як повідомляв "Телеграф", правила виплат українцям за кордоном регулює стаття 471 Закону №1058 – саме вона зобов'язує пенсіонерів щороку до 31 грудня проходити встановлену перевірку. Заступниця голови правління Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко нагадала, що визначена законом фізична ідентифікація передбачає звірку даних із документів або цифрових носіїв для безпомилкового встановлення особи. Порядок виплати та нарахування пенсійних сум визначено відповідною постановою Кабміну.