Готові допомогти, але…: в ЄС відреагували на заяви Федорова про необхідність виборів в Україні

Одним з принципів ЄС є невтручання у внутрішню політику союзників та партнерів

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В Європейській Комісії відреагували на слова ексміністра оборони Михайла Федорова щодо необхідності проведення виборів в Україні. Так, Євросоюз готовий надати всебічну підтримку, в тому числі у забезпеченні дотримання демократичних стандартів.

Про це під час брифінгу заявила речниця із зовнішньополітичних питань Європейської комісії Аніта Гіппер. Водночас, за її словами, ухвалювати рішення про можливість проведення виборів має право виключно Україна.

Речниця ЄК зазначила, що вибори потрібно проводити відповідно до українського законодавства. А відносно термінів їхнього проведення, то це прерогатива України.

"Що стосується виборів, то саме Україні вирішувати, коли їх проводити, при цьому повністю дотримуючись власного законодавства", — сказала Гіппер.

За її словами Євросоюз готовий надати всебічну підтримку Україні в цьому питанні. Зокрема сприяти дотриманню демократичних процедур.

"ЄС готовий підтримувати Україну протягом усього виборчого процесу, зокрема у забезпеченні дотримання відповідних демократичних стандартів", — підкреслила Гіппер.

Аніта Гіппер. Фото ЄК

Що заявив Федоров

Як повідомляв "Телеграф", 18 серпня колишній міністр оборони Михайло Федоров опублікував відеозвернення, в якому заявив про потребу проведення виборів в Україні.Він наголосив, що держава має забезпечити можливість голосування для військовослужбовців, мільйонів українців, які перебувають за кордоном, а також громадян із прифронтових територій.

Михайло Федоров

Раніше "Телеграф" розповідав, чому українці посеред війни вийшли на протести у підтримку Михайла Федорова.