Трамп потребовал сменить Зеленского: как на это реагируют в Европе

Некоторые придерживаются мнения, что больше давления на Путина недостаточно

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Призыв президента США Дональда Трампа сменить Владимира Зеленского вызвал реакцию в Европе и Украине. Политики высказались о том, кому решать судьбу украинского президента и при каких условиях в стране можно провести выборы.

Представители Германии, Великобритании, Европарламента и украинского МИД поддержали Зеленского и право украинцев самостоятельно выбирать главу государства. Проведение выборов при этом зависит от прекращения огня и обеспечения безопасности, а также ограничено действующим законодательством.

Как отреагировали в Европе

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас заявила: чтобы в Украине прошли выборы, Россия должна прекратить войну. После призывов президента США Дональда Трампа сменить Зеленского европейские и украинские политики выступили в поддержку Владимира Зеленского и права украинцев самостоятельно выбирать президента, пишет "Европейская правда".

Каллас сказала об этом 12 октября перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге.

Кая Каллас / Facebook

По словам Каллас, Зеленский ранее заявлял, что готов провести выборы как можно скорее, если будет прекращение огня. Она отметила: политическая конкуренция в стране во время войны может угрожать общественному единству. Поэтому международным партнерам следует сосредоточиться на том, чтобы заставить Россию прекратить агрессию.

"Если на Россию будет оказываться давление с целью прекращения этой войны, я уверена, что в Украине состоятся выборы", – заявила представитель ЕС.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Берлин продолжает поддерживать Зеленского и украинское правительство. Сейчас, по его словам, нужно не ослаблять, а усиливать давление на президента России Владимира Путина, чтобы возобновить мирные переговоры.

Йоханн Вадефуль. Фото: tokography

"Нам нужно не меньше давления, а больше давления на Путина", – подчеркнул Вадефуль 11 октября.

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг также подтвердил поддержку украинского президента. Он заявил, что решать, кто будет руководить страной, должны только украинцы.

"Мы поддерживаем Украину. Мы поддерживаем президента Зеленского", – сказал Стритинг в эфире BBC. Он также напомнил, что войну начала Россия, а Путин может ее прекратить.

Уэс Стритинг / соцсеть Х

Резко отреагировала и председатель комитета по безопасности и обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Комментируя требование Трампа об уходе Зеленского, она заявила, что американский президент тем самым становится на сторону Путина.

По ее словам, только украинцы могут решать, кто возглавит страну после свободных выборов. Не Белый дом и тем более не Кремль.

Что говорят украинские политики

10 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Зеленский пользуется поддержкой украинского народа. По его словам, именно граждане страны вправе решать, кто будет ими руководить.

"Заявления из-за рубежа лишь подтверждают, что он хорошо выполняет свою работу", – написал глава МИД в соцсети X, комментируя призыв Трампа сменить украинского президента.

Пост Андрея Сибиги в Х

На следующий день Зеленский ответил на критику американского лидера в интервью ABC News. Он подчеркнул, что украинцы сами решают, кто будет руководить страной, и предложил обеспечить полное прекращение огня на 60 дней, чтобы Украина могла провести выборы.

Президент также отметил, что голосование во время войны сопряжено с серьезными юридическими трудностями и проблемами безопасности.

Что сказал Трамп

10 октября Трамп заявил, что Украине пора выбрать нового президента, который сможет заключить мирное соглашение с Россией. Он обвинил Зеленского в том, что тот якобы упустил возможность завершить войну. Трамп также связал украинские удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям с ростом цен на дизельное топливо в США.

В ответ Зеленский подчеркнул, что президентские выборы должны проходить по воле украинского народа, а не под давлением извне. Он заявил, что готов организовать голосование, если Россия согласится на полное прекращение огня на 60 дней.

Дональд Трамп

В Украине действует военное положение. Законодательство запрещает проводить национальные выборы в этот период. Поэтому голосование зависит от политических решений, условий безопасности и возможности обеспечить участие граждан в выборах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 11 октября, президент Украины Владимир Зеленский предложил провести выборы в Украине.