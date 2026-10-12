"Енергетичне перемирʼя" Трампа. В України є два варіанти

Навіть за домовленості щодо енергетики Москва може продовжити тиск

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Україні слід готуватися до двох сценаріїв: війна триватиме і Росія не зупинить спроби знищити тил та влаштовуватиме провокації в Європі, або ж Дональд Трамп досягне енергетичного перемир’я з Росією. При цьому варіанті Москва й далі блокує Чорне море, б'є по українському тилу та єскалює ситуацію в ЄС.

Таку оцінку дав журналіст і політолог Вадим Денисенко у Facebook. "За енергетичне перемирʼя Путін має попросити щось більше ніж дизель", – вважає він.

Денисенко вважає, що Трамп не визнає помилок і сварка з Україною була питанням часу після його звинувачення у зростанні цін на дизель. Однак, на думку політолога, нинішня ситуація відрізняється від попередньої сварки в Овальному кабінеті: цього разу Трамп не наказав негайно припинити передавати Україні розвіддані. Денисенко припускає, що на це рішення вплинули суспільні настрої у США.

"Ця історія з дозволом на закупівлю російського дизеля матиме хоч якийсь сенс тільки в одному випадку: якщо буде досягнуте енергетичне перемирʼя і Росія протягом наступних двох трьох місяців зможе експортувати достатню кількість дизеля", – пише Денисенко. За його оцінкою, через українські удари по нафтопереробних заводах Росія зараз фізично не може забезпечити обсяги, потрібні Трампу для зниження цін. Тож переговори, ймовірно, триватимуть, але їхній результат поки важко передбачити.

Україні важливо не втягнутися у внутрішню боротьбу США

Денисенко назвав американські ЗМІ головним союзником України та запобіжником від рішень Трампа. За його словами, Київ має використати три тижні до виборів і не стати в центрі політичних вирів в США: "За цей час нам вкрай важливо не стати частиною війни демократи-республіканці і, що не менш важливо, частиною війни MAGA та, так званої, старої партії. І цей час потрібно використати для того, щоб зупинка розвідданих та іншої допомоги стала токсичною для Білого дому і республіканської партії". Денисенко також очікує, що європейські партнери підтримуватимуть Україну спільним фронтом.

Як повідомляв "Телеграф", депутат від "Слуги народу" Сергій Нагорняк не вірить, що Росія погодиться на енергетичне перемир’я перед зимою. За словами Нагорняка, Путіну, ймовірно, доповідають про успіхи енергетичного терору проти України й переконують, що українські військові не завдадуть серйозної шкоди російській енергетиці.