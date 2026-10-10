Шума больше, чем дизеля? Что не так с договоренностью Трампа и Путина о поставках горючего

Сможет ли Москва выполнить обещания Трампу

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Президент США Дональд Трамп заявив про домовленість із Володимиром Путіним щодо поставок російського дизельного пального: понад 300 тисяч тонн мають відправити негайно, ще 500 тисяч тонн — у листопаді, а згодом — мільйон тонн. Додатково Москва може поставити ще до трьох мільйонів тонн залежно від стану нафтопереробних заводів.

"Телеграф" зібрав думки експертів, щоб розібратися, що означають ці домовленості, чи зможе Росія виконати обіцяне та чи вплине це на ціни на дизель у США і світі.

Чому експерти звертають увагу на санкції

Український блогер і журналіст Олексій Копитько у дописі на своїй сторінці у Facebook зазначив, що головний інтерес Росії полягає не стільки в продажу дизеля, скільки в поступовому послабленні санкцій.

"Головний інтерес Росії — поступове зняття санкцій усюди, де це можливо. Ще до припинення бойових дій", — написав він.

За словами Копитька, Міністерство фінансів США дозволило проводити операції, пов’язані з продажем, доставкою, розвантаженням та імпортом дизельного пального російського походження. Дозвіл діятиме до 7 квітня 2027 року.

Журналіст вважає, що це сигнал іншим країнам про можливість відновлення окремих торговельних операцій із Росією. Він також припускає, що реальні обсяги поставок можуть з'явитися після припинення ударів по російських НПЗ та відновлення їхньої роботи.

Водночас Копитько не виключає, що домовленості можуть стати приводом для тиску з метою домогтися припинення ударів по Росії.

Чи здатна Росія поставити обіцяні обсяги

Блогер Роман Шрайк у публікації "Шрайк Ньюс" звернув увагу на те, що США є найбільшим у світі експортером дизельного пального. Тому, на його думку, американський ринок не потребує значних закупівель російського дизеля.

Шрайк також зазначив, що в Росії запровадили заборону на експорт бензину та дизельного пального через атаки по нафтопереробним заводам. За його оцінкою, значних запасів, які можна було б спрямувати на додатковий експорт, у країни немає.

За наведеними блогером даними, у 2025 році США експортували 62 млн тонн дизеля, тоді як Росія — 34 млн тонн. На цьому тлі він вважає заявлені Трампом обсяги незначними.

Публікація Романа Шрайка у Телеграм

Політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва Володимир Горбач також наголосив, що перша партія пального не матиме суттєвого впливу на світовий ринок.

"300 тисяч тонн дизеля — це приблизно 2,2 млн барелів. Це трохи більше ніж пів доби споживання дистилятів у США", — пояснив експерт.

За його оцінкою, морський ринок дизеля становить близько 8 млн барелів на добу. Водночас дефіцит, пов'язаний із простоями НПЗ у Росії та Перській затоці й російськими обмеженнями експорту, оцінюється в 1,5–2 млн барелів на добу.

Горбач зазначив, що навіть три найближчі заявлені поставки загальним обсягом 1,8 млн тонн становитимуть близько 13 млн барелів. Це лише 1,5–2 доби світової морської торгівлі дизелем.

Експерт також звернув увагу на реакцію фінансових ринків: після заяви Трампа ціни на нафту та дизельні ф'ючерси дещо знизилися. На його думку, це реакція на політичний сигнал і рішення щодо санкцій, а не на фактичну появу пального на ринку.

Публікація Володимира Горбача у Facebook

Як експорт може вплинути на внутрішній ринок Росії

Блогер Геннадій Твердохліб у своєму дописі також поставив під сумнів здатність Росії виконати заявлені плани. Він порівняв обіцяні поставки з російським експортом у березні 2026 року, коли країна експортувала 1,78 млн тонн дизельного пального за місяць.

За розрахунками Твердохліба, заявлені Трампом поставки на жовтень, листопад і грудень становлять загалом 1,8 млн тонн — приблизно стільки ж, скільки Росія експортувала за весь березень.

Однак, на думку блогера, головне питання полягає в тому, чи зможе Росія забезпечити такі обсяги з огляду на пошкодження нафтопереробних заводів.

"Більше дизеля на експорт — менше дизеля на внутрішній ринок, більше черг на заправках", — зазначив Твердохліб.

Він також вважає, що збільшення експорту не обов'язково означатиме зростання виробництва. Якщо російські НПЗ не зможуть відновити роботу, додаткові поставки можуть посилити дефіцит пального всередині країни.

За оцінкою блогера, навіть якщо Росія зможе реалізувати домовленості, це не гарантує помітного зниження цін на дизель у США.

Чи подешевшає дизель у США

Блогер і громадський діяч Денис П'ятигорець також скептично оцінив перспективи зниження цін на американському ринку. Він звернув увагу на те, що США споживають значні обсяги дизельного пального, а Росія ще має забезпечити його виробництво та доставку.

На думку П'ятигорця, на ціну дизеля впливають насамперед два чинники — вартість нафти та обсяги виробництва. Оскільки США є найбільшим експортером дизельного пального, він вважає, що російські поставки з урахуванням логістики навряд чи стануть вирішальними для американського ринку.

Окремо блогер звернув увагу на політичний контекст домовленостей. Він зазначив, що рішення Трампа щодо російського дизеля з'явилося на тлі заяв демократів про необхідність терміново запровадити санкції проти Росії після масових смертей у Прилуках та Краматорську.

Отже, за оцінками експертів, навіть якщо Росія виконає заявлені поставки, їх може бути недостатньо для суттєвого зниження цін на дизель у США. Водночас через пошкодження нафтопереробних заводів залишається відкритим питання, чи зможе Москва забезпечити обіцяні обсяги без посилення дефіциту пального на внутрішньому ринку. Водночас окрему увагу аналітики приділяють рішенню США дозволити операції з російським дизелем до квітня 2027 року, адже воно може мати значення не лише для торгівлі, а й для санкційної політики Вашингтона.

Раніше "Телегаф" розповідав, що Трамп переклав провину за дорогий дизель на Україну.