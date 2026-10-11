Зеленський заговорив про вибори, а Трамп оголосив "енергетичне перемир'я"

Потенційне голосування може пройти за спеціальною процедурою

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У неділю, 11 жовтня, президент України Володимир Зеленський запропонував провести вибори в Україні. При цьому глава держави поставив одну умову.

Про це повідомляє Sky News. За інформацією джерела, Зеленський звернувся до глави Кремля Володимира Путіна у новому інтерв’ю ABC.

"Будь ласка, передайте Путіну: дайте нам два місяці, 60 днів повного припинення вогню, 60 днів, і ми організуємо вибори", — цитує Зеленського видання.

Коли можуть відбутися вибори?

Якщо Путін погодиться на пропозицію Зеленського протягом тижня (наприклад, 18 жовтня), то 60-денне перемир’я в Україні завершилося б 17 грудня. На той момент у країні могло б пройти народне волевиявлення за прискореною чи спеціальною процедурою.

Зазначимо, вибори в Україні під час дії воєнного стану заборонені. Наразі Верховна Рада України продовжила його до 31 жовтня 2026 року включно.

Зеленський вже пропонував таке

У грудні 2025 року Володимир Зеленський відповідав на запитання про вибори й навіть вказував у своїй заяві ті самі 60 днів, які необхідні на їх підготовку та проведення.

"Так, як це питання сьогодні підіймає президент США, наші європейські партнери, я відповім дуже коротко: я готовий до виборів. Мало того, я прошу зараз США, можна з європейцями, забезпечити безпеку для проведення виборів. І тоді наступні 60 днів Україна буде готова до проведення виборів, я особисто маю на це волю", — говорив президент України.

Чи можливі вибори під час війни?

Очікується, що перший етап виборів пройде, коли закінчиться воєнний стан, а Верховна Рада сформує правила їх проведення. Це будуть унікальні вибори, яких в Україні ще не було – не термінові та не дострокові, тож вони не підпадають під волевиявлення, визначені у Конституції. Очікується, що ВР ухвалить одноразовий закон, який дозволить провести "прискорене" всенародне голосування. Додамо, що президентські та парламентські вибори, ймовірно, відбудуться не одразу, адже це забороняє головний закон держави.

Енергетичне перемир’я?

Одразу після заяви Зеленського про потенційні вибори президент США Дональд Трамп оголосив, що Київ та Москва домовилися про енергетичне перемир’я: Україна не знищуватиме російські НПЗ, а РФ перестане бити по енергетичній інфраструктурі України.

"З цього моменту у війні між Росією та Україною діє енергетичне перемир’я. Обидві сторони погодилися. Не порушуйте його!", — написав Трамп.

Нагадаємо, відносини між президентом США Трампом та Зеленським досягли "найнижчої точки" з часів суперечки в Овальному кабінеті у лютому 2025 року. Це не обіцяє нічого хорошого Києву.