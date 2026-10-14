Роботизований десант Білецького: як військові застосували нову тактику на фронті

Підрозділ першим у світі провів подібну операцію

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3-й армійський корпус під командуванням Андрія Білецького під час операції "Вівальді" застосував за допомогою безпілотників висадку наземних роботів з вибухівкою приблизно на 10 км за російські позиції. Це дозволило атакувати з несподіваного напрямку і не наражати бійців на небезпеку, поки вони переміщаються через лінію фронту.

Про це пише Business Insider.

Тактика "Грифон"

Командир підрозділу NC13 3-ї штурмової бригади Микола Зінкевич із позивним Макар розповів журналістам, що тактику назвали "Грифон" на честь військовослужбовця, який зник безвісти біля Андріївки.

Наприкінці вересня Білецький заявив, що його підрозділи першими у світі десантували наземних роботів із дронів у бойових умовах.

Вид з кабіни важкого бомбардувальника, який скидає безпілотний наземний апарат. Фото: NC13.

Події в тилу без десантників

За даними Business Insider, щільна протиповітряна оборона обмежує можливості повсякденних повітряних десантів. Дрони та наземні роботи дозволяють діяти в тилу противника без десантників, гелікоптерів та транспортних літаків.

Андрій Білецький

"Десантник" та розвиток технології

Схожу технологію застосував і підрозділ Alter Ego 93-ї механізованої бригади. За інформацією Brave1, його робот "Десантник" пройшов шлях від задуму до бойового застосування за 10 днів.

У цій системі, розробленій компанією Alter Ego, важкий бомбардувальник несе безпілотний наземний апарат. Фото: Brave1/Screengrab

Зінкевич також розповів, що виробники розробляють дрони, здатні перевозити наземні комплекси. За його словами, йдеться про масштабування рішення, яке вже довело свою ефективність на фронті.

Як повідомляв "Телеграф", під час наступальної операції "Вівальді" Третій армійський корпус першим із військових з’єднань використовував наземні роботизовані комплекси для розмінування та забезпечення штурмових дій в операції "Вівальді". Роботи знімають близько 60% протипіхотних мін у смузі відповідальності корпусу та можуть дистанційно змінювати шляхи просування супротивника. Це свідчить, що наземні комплекси як розчищають шлях, а й безпосередньо підтримують наступ, допомагаючи зберігати особовий склад.