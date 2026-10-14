Роботизированный десант Билецкого: как военные применили новую тактику на фронте
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Подразделение первым в мире провело подобную операцию
3-й армейский корпус под командованием Андрея Билецкого во время операции "Вивальди" применил с помощью беспилотников высадку наземных роботов со взрывчаткой примерно на 10 км за российские позиции. Это позволило атаковать с неожиданного направления и не подвергать бойцов опасности, пока они перемещаются через линию фронта.
Об этом пишет Business Insider.
Тактика "Грифон"
Командир подразделения NC13 3-й штурмовой бригады Николай Зинкевич с позывным Макар рассказал журналистам, что тактику назвали "Грифон" в честь военнослужащего, пропавшего без вести около Андреевки.
В конце сентября Билецкий заявил, что его подразделения первыми в мире десантировали наземных роботов с дронов в боевых условиях.
Действия в тылу без десантников
По данным Business Insider, плотная противовоздушная оборона ограничивает возможности обычных воздушных десантов. Дроны и наземные роботы позволяют действовать в тылу противника без десантников, вертолётов и транспортных самолётов.
"Десантник" и развитие технологии
Похожую технологию применило и подразделение Alter Ego 93-й механизированной бригады. По информации Brave1, его робот "Десантник" прошёл путь от замысла до боевого применения за 10 дней.
Зинкевич также рассказал, что производители разрабатывают дроны, способные перевозить наземные комплексы. По его словам, речь идёт о масштабировании решения, которое уже доказало свою эффективность на фронте.
Как сообщал "Телеграф", во время наступательной операции "Вивальди" Третий армейский корпус первым из военных соединений использовал наземные роботизированные комплексы для разминирования и обеспечения штурмовых действий в операции "Вивальди". Роботы снимают около 60% противопехотных мин в полосе ответственности корпуса и могут дистанционно менять пути продвижения противника. Это показывает, что наземные комплексы не только расчищают путь, но и непосредственно поддерживают наступление, помогая сохранять личный состав.