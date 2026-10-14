Роботизированный десант Билецкого: как военные применили новую тактику на фронте

Подразделение первым в мире провело подобную операцию

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3-й армейский корпус под командованием Андрея Билецкого во время операции "Вивальди" применил с помощью беспилотников высадку наземных роботов со взрывчаткой примерно на 10 км за российские позиции. Это позволило атаковать с неожиданного направления и не подвергать бойцов опасности, пока они перемещаются через линию фронта.

Об этом пишет Business Insider.

Тактика "Грифон"

Командир подразделения NC13 3-й штурмовой бригады Николай Зинкевич с позывным Макар рассказал журналистам, что тактику назвали "Грифон" в честь военнослужащего, пропавшего без вести около Андреевки.

В конце сентября Билецкий заявил, что его подразделения первыми в мире десантировали наземных роботов с дронов в боевых условиях.

Вид из кабины тяжелого бомбардировщика, сбрасывающего беспилотный наземный аппарат. Фото: NC13.

Действия в тылу без десантников

По данным Business Insider, плотная противовоздушная оборона ограничивает возможности обычных воздушных десантов. Дроны и наземные роботы позволяют действовать в тылу противника без десантников, вертолётов и транспортных самолётов.

Андрей Билецкий

"Десантник" и развитие технологии

Похожую технологию применило и подразделение Alter Ego 93-й механизированной бригады. По информации Brave1, его робот "Десантник" прошёл путь от замысла до боевого применения за 10 дней.

В этой системе, разработанной компанией Alter Ego, тяжелый бомбардировщик несет беспилотный наземный аппарат. Фото: Brave1/Screengrab

Зинкевич также рассказал, что производители разрабатывают дроны, способные перевозить наземные комплексы. По его словам, речь идёт о масштабировании решения, которое уже доказало свою эффективность на фронте.

Как сообщал "Телеграф", во время наступательной операции "Вивальди" Третий армейский корпус первым из военных соединений использовал наземные роботизированные комплексы для разминирования и обеспечения штурмовых действий в операции "Вивальди". Роботы снимают около 60% противопехотных мин в полосе ответственности корпуса и могут дистанционно менять пути продвижения противника. Это показывает, что наземные комплексы не только расчищают путь, но и непосредственно поддерживают наступление, помогая сохранять личный состав.