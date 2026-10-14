Вийшла заміж о 19 і співала разом із синами: що відомо про сім’ю Ірини Федишин

Співачка та продюсер одружені з 2006 року та виховують двох синів

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Українська співачка Ірина Федишин уже 20 років одружена з продюсером Віталієм Човником. Подружжя виховує двох синів, працює над музичними проектами та займається благодійністю. У жовтні 2026 року їхню родину спіткала важка трагедія: вони втратили дочку, на яку чекали.

Віталій Човник написав у Facebook: "Ми втратили нашу маленьку донечку… Моє серце розбите на шматки, найстрашніші дні в моєму житті… болить жахливо", – написав Віталій Човник.

Він додав, що Ірина жива, але переживає тяжкий стан. За словами Човника, її життю також загрожувала небезпека.

Пост Віталія Човника у Facebook

Хто чоловік Ірини Федишин

Чоловік співачки – Віталій Човник. Він продюсує артистку, бере участь у організації її творчої діяльності та допомагає розвивати музичну кар’єру дружини.

Віталій Човник

Їхні стосунки почалися задовго до того, як Ірина стала широко відомою. За словами артистки, Віталій уперше звернув на неї увагу після концерту: підійшов попросити автографа. Пізніше вони обмінялися телефонними номерами, почали спілкуватися, а потім почали зустрічатися.

Ірина Федишин та Віталій Човник

Ірина вийшла заміж за Віталія у липні 2006 року, коли їй було 19 років. У 2026 році подружжя відзначило 20-річчя спільного життя. До річниці співачка опублікувала архівні весільні фотографії та розповіла, як багато означає для неї чоловік.

Пост Ірини Федишин

Артистка зізнавалася, що не шкодує про раннє заміжжя. За два десятиліття подружжя пережило різні періоди, разом виховувало дітей та працювало над музичними проектами.

2021 року, до 15-річчя шлюбу, Ірина та Віталій символічно повторили весільну церемонію. Співачка не раз говорила, що чоловік підтримує її в особистому житті та професії.

Ірина Федишин та Віталій Човник

Скільки дітей у Ірини Федишин

До трагічних подій жовтня 2026 року Ірина та Віталій виховували двох синів – Юрія та Олега. Родина мешкає у Львові. З раннього віку діти знайомі із залаштунком музичної індустрії.

Старший син Юрій

Юрій – старша дитина подружжя. Він ріс у творчій атмосфері: з дитинства бачив, як мама готується до виступів, записує пісні та їде на гастролі.

В інтерв’ю Ірина розповідала, що іноді брала синів на концерти, коли виступала неподалік будинку. Так хлопчики могли проводити більше часу з батьками та спостерігати за роботою артистки.

Ірина Федишин із сином Юрієм

ЗМІ писали, що Юрій цікавиться технічною стороною концертної діяльності та комп’ютерними технологіями. Повідомлялося також, що допомагає мамі вирішувати технічні питання на виступах.

Ірина намагається не допускати, щоб діти вважали популярність батьків приводом для особливих привілеїв. В інтерв’ю співачка говорила про важливість дисципліни, пошану до старших та вміння домовлятися.

Молодший син Олег

Олег – молодший син Ірини Федишин та Віталія Човника. Як і старший брат, він з дитинства знайомий із музикою та концертним життям батьків.

У червні 2021 року Ірина представила пісню "Братику", яку виконала разом із синами. Ідея композиції з’явилася у день народження старшого сина Юрія. За словами співачки, спочатку вона хотіла написати пісню для нього, а згодом вирішила присвятити її стосункам між братами.

Ірина Федишин із сином Олегом

У створенні композиції взяв участь і Віталій. Артистка розповідала, що часу на роботу мало: сім’я записувала вокал і готувала матеріал до прем’єри майже до останнього моменту.

Того ж року хлопчики вперше виступили з мамою в ефірі програми "Ранок з Інтером". Олег тоді казав, що у майбутньому хотів би писати пісні, а Юрій наголошував, що хотів би гарно співати, як мама. Про цей спільний виступ розповідав "Інтер".

Як Ірина Федишин виховує синів

Незважаючи на щільний концертний графік, співачка намагається шукати час для дітей. В інтерв’ю вона розповідала, що сім’я по можливості проводить вільні дні разом: вибирається на природу, ходить у розважальні центри чи подорожує.

Ірина та Віталій надають великого значення дисципліні та повазі. Співачка не хоче, щоб сини росли розпещеними, і намагається пояснювати їм наслідки вчинків.

Ірина Федишин

Батьки також доручають турботу про хлопчиків бабусі та дідуся. Ірина розповідала, що допомога її батьків дозволяє їй поєднувати материнство із роботою на сцені.

Музика займає важливе місце у житті сім’ї, і діти вже брали участь у творчих проектах мами, а не лише бували на її концертах.

Ірина Федишин

Чим родина Федишин займається за межами сцени

Ірина та Віталій займаються благодійністю. Під час повномасштабної війни співачка проводила благодійні концерти та збори на підтримку українських військових. За даними ЗМІ, завдяки цій діяльності подружжя придбало та передали захисникам автомобілі.

Війна принесла сім’ї та особисту трагедію: раніше повідомлялося про загибель двоюрідного брата Ірини, який служив у Збройних Силах України.

Віталій Човник – чоловік Ірини, батько її дітей та партнер по роботі. За 20 років шлюбу подружжя створило сім’ю, разом розвивало музичні проекти та виховувало синів.

Наразі шанувальники стежать за станом Ірини. Згідно з останнім із знайдених повідомлень її чоловіка від 13 жовтня, співачка жива, але перебуває у тяжкому стані. У наведених публікаціях немає нових підтверджених відомостей про її самопочуття.

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